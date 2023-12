Alkolenker blieb in Wiese hängen und schlief ein

Nach einem Par­ty­be­such ist ein Alko­len­ker in der Nacht auf Sams­tag in Vorch­dorf hin­term Steu­er ein­ge­schla­fen, nach­dem er sei­nen Wagen in einer Wie­ser fest gefah­ren hatte.

Ein 45-Jäh­ri­ger aus Linz besuch­te in der Nacht von 22. auf 23. Dezem­ber 2023 eine Par­ty in Vorch­dorf. Anschlie­ßend woll­te er wie­der über die Auto­bahn nach Hau­se fah­ren. Aus selbst ihm uner­klär­li­chen Grün­den fuhr er in St. Geor­gen im Atter­gau von der A1 West­au­to­bahn ab.

Als der Mann bemerk­te, dass er falsch abge­bo­gen war, wen­de­te er sei­nen Wagen auf der L540 Atter­gau­stra­ße, um wie­der auf die Auto­bahn auf­zu­fah­ren. Anstatt jedoch über die Ram­pe auf die Auto­bahn zu gelan­gen, lenk­te er sei­nen PKW in die sich dane­ben befind­li­che Grün­flä­che. Nach meh­re­ren Ver­su­chen wie­der aus der Wie­se zu kom­men, fuhr sich sein Fahr­zeug auf der regen­nas­sen und mat­schi­gen Wie­se fest.

Mit 1,82 Pro­mil­le hin­term Steu­er eingeschlafen

Der Len­ker eines zufäl­lig vor­bei­kom­men­den Ret­tungs­fahr­zeu­ges bemerk­te den fest­ge­fah­re­nen Wagen sowie die dar­in schla­fen­de Per­son und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 1,82 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein wur­de ihm an Ort und Stel­le vor­läu­fig abge­nom­men, berich­tet die Polizei.