Alkolenker kam von Straße ab

Ein Alko­len­ker ist in der Nacht auf Sams­tag in Ohls­dorf von der Stra­ße abge­kom­men und in einem Acker gelan­det. Laut Augen­zeu­gen, woll­te der Mann flüch­ten, die Poli­zei konn­te den Len­ker jedoch ausforschen.

Am 15. Dezem­ber 2023 gegen 23:45 Uhr lenk­te ein 37-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Linz-Land einen PKW ent­lang der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße von Gmun­den kom­mend Rich­tung Regau. Im Gemein­de­ge­biet Ohls­dorf geriet er aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che ins Schleu­dern und kam dabei von der Fahr­bahn ab.

Beim Unfall beschä­dig­te er meh­re­re Zaun­fel­der und kam im Acker, eini­ge Meter neben der Fahr­bahn, zum Still­stand. Pas­san­ten beob­ach­te­ten, wie der Len­ker zu Fuß flüch­ten woll­te. Der Len­ker konn­te von der Poli­zei aus­ge­forscht bezie­hungs­wei­se ange­trof­fen werden.

Ein Alko­mat­test ergab einen Wert von 0,94 Pro­mil­le, wes­halb ihm der Füh­rer­schein an Ort und Stel­le abge­nom­men wur­de. Der erheb­lich beschä­dig­te PKW muss­te von der Feu­er­wehr und dem Abschlepp­dienst mit­tels Kran und Seil­win­de von der Unfall­stel­le gebor­gen wer­den, so die Polizei.