Alte Bäckerei” lädt zum Tag der offenen Ateliertüre am 8. Dezember

Aus Bäckerei wird Atelier

Vero­ni­ka Berg­mann und Hei­ke Huf­nagl lei­ten das Ate­lier in der alten Bäcke­rei, das sich in den letz­ten Mona­ten zum Treff­punkt für Krea­ti­ve eta­bliert hat. Mit unter­schied­lichs­ten Kur­sen, The­men­aben­den und Work­shops möch­ten die bei­den Initia­to­rin­nen die Freu­de am krea­ti­ven Pro­zess in den Vor­der­grund zu stellen.

“Die alten Möbel aus der Zeit des Bäcke­rei­be­triebs wur­den lie­be­voll erhal­ten und ver­lei­hen dem Raum eine ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re. Die Holz­re­ga­le, einst gefüllt mit fri­schen Sem­meln und duf­ten­dem Brot, beher­ber­gen nun Pin­sel, Stif­te und Papier”, erzählt die Päd­ago­gin und Initia­to­rin Hei­ke Hufnagl.

“Nach eini­gen pri­va­ten Zei­chen­treffs haben wir kur­zer­hand beschlos­sen, nun die Türen für alle krea­tiv Inter­es­sier­te zu öff­nen”, so Vero­ni­ka Bergmann.

Wöchentliche Kreativwerkstatt

Ein Herz­stück des Pro­jek­tes ist die wöchent­lich statt­fin­den­de Krea­tiv­werk­statt: Jeden Diens­tag­abend um 18:30 h steht hier also die Freu­de am krea­ti­ven Pro­zess im Vor­der­grund, los­ge­löst von Ergeb­nis­druck oder Bewer­tung. Hei­ke und Vero­ni­ka bie­ten geziel­te Anre­gun­gen und krea­ti­ve Auf­ga­ben, um die Sin­ne zu schär­fen und die künst­le­ri­sche Ader (wie­der) zu wecken.

Ab Jän­ner fin­det die Krea­tiv­werk­statt jeweils als 4er Kurs­block statt. So kann krea­tiv ins neue Jahr gestar­tet werden!

8.Dezember: Tag der offenen Ateliertüre

Wer das Ate­lier und des­sen Lei­te­rin­nen ganz per­sön­lich ken­nen ler­nen möch­te, ist herz­lich ein­ge­la­den zum Tag der offe­nen Ate­lier­tü­re am 8.12. Am Vor­mit­tag von 9:00–12:00 Uhr fin­det ein Kin­der­pro­gramm statt und am Nach­mit­tag von 14:00–18:00 Uhr wird zum Punsch trin­ken und gemein­sa­men Weih­nachts­kar­ten bema­len eingeladen.

Das Ate­lier in der alten Bäcke­rei bie­tet auch Gut­schei­ne an, um jeman­den eine beson­de­re Freu­de mit einer krea­ti­ven Aus­zeit zu machen. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen oder eine Anmel­dung lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Web­sei­te: www.alte-baeckerei.at