Aufwendige Bergung eines Schneepfluges

Die Feu­er­wehr Ohls­dorf stand in den letz­ten Stun­den vor erheb­li­chen Her­aus­for­de­run­gen auf­grund des anhal­ten­den Schnee­falls. Trotz der wid­ri­gen Bedin­gun­gen haben die enga­gier­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr in meh­re­ren Ret­tungs­ein­sät­zen ihre Pro­fes­sio­na­li­tät und Effek­ti­vi­tät unter Beweis gestellt.

Der ers­te Ein­satz begann am Sams­tag­mor­gen um 10:43 Uhr, als ein Fahr­zeug­len­ker mit einer Prit­sche im Gra­ben ste­cken­blieb. Dank des Ein­sat­zes der Mann­schaft konn­te das Fahr­zeug unter Ein­satz von Mus­kel­kraft sicher gebor­gen werden.

Kurz dar­auf, um 12:24 Uhr, erreich­te die Feu­er­wehr die nächs­te Mel­dung: Ein LKW mit Schnee­pflug war in Aichlham umge­stürzt. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. In einer gemein­sa­men Arbeits­akt mit der Feu­er­wehr Vöck­la­bruck und dem Ein­satz eines Ber­ge­krans wur­de das Fahr­zeug behut­sam aus sei­ner miss­li­chen Lage befreit. Die Unter­stüt­zung eines Land­wirts mit einer star­ken Seil­win­de trug wesent­lich zum erfolg­rei­chen Ergeb­nis bei.

Wäh­rend die­ser Ber­gungs­ak­ti­on muss­te eine wei­te­re Ein­satz­mann­schaft nach Wein­berg aus­rü­cken, wo ein Baum mit nas­sen Schnee die Tele­fon­lei­tung bedeck­te. Die rasche und effi­zi­en­te Arbeit mit einem Ein­reiß­ha­cken lös­te auch die­se Situa­ti­on erfolgreich.

Der Ein­satz­lei­ter, HBI Moran Micha­el, beton­te die her­aus­ra­gen­de Team­ar­beit der 25 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren Ohls­dorf und Vöck­la­bruck, die unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen agier­ten. Die prä­zi­se und scho­nen­de Ber­gung des umge­stürz­ten LKWs mini­mier­te den Sach­scha­den für die Gemein­de erheblich.

Die Feu­er­wehr Ohls­dorf appel­liert an die Bevöl­ke­rung, in die­sen win­ter­li­chen Ver­hält­nis­sen beson­ders vor­sich­tig zu sein und sich an die Emp­feh­lun­gen der ört­li­chen Ein­satz­kräf­te zu halten.