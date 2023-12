Auto von Straßenbahn erfasst

In Kirch­ham ist am Sonn­tag ein Auto von einer Stra­ßen­bahn erfasst worden.

Eine 27-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 3. Dezem­ber 2023 um 10:15 Uhr mit einem PKW in Kirch­ham auf der L1306. Zur sel­ben Zeit fuhr eine Stra­ßen­bahn von Kirch­ham kom­mend in Rich­tung Vorchdorf.

Kol­li­si­on am Bahnübergang

Am Bahn­über­gang kol­li­dier­te die Frau aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che mit der Stra­ßen­bahn. Am PKW ent­stand Total­scha­den. Die Stra­ßen­bahn wur­de an der Front stark beschädigt.

Auto­in­sas­sen verletzt

Die Frau und ihr gleich­alt­ri­ger Bei­fah­rer, eben­falls aus dem Bezirk Wels-Land, wur­den bei dem Unfall unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt, berich­tet die Polizei.