Baby mit heißem Wasser schwer verbrüht

Ein sechs Mona­te alter Bub soll am Diens­tag­abend in Vöck­la­bruck schwe­re Ver­brü­hun­gen mit hei­ßem Was­ser erlit­ten haben.

Wie die Kro­nen­Zei­tung zuerst berich­tet hat­te, ist am Diens­tag­abend ein sechs Mona­te alter Bub ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht wor­den, nach­dem das Kind schwe­re Ver­brü­hun­gen erlit­ten hat­te. Das Kind wur­de in wei­te­rer Fol­ge in den Med Cam­pus IV des Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums nach Linz über­stellt. Bei der Poli­zei war nichts bekannt, Medi­en­be­rich­ten zufol­ge gebe es laut Poli­zei kei­ne Ermittlungen.