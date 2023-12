Der über das Grün­dungs­jahr hin­aus schon viel län­ger akti­ve „Gmund­ner Kunst­ver­ein“ erziel­te mit sei­nem Pro­jekt „Cha­ri­ty Kunst­ka­len­der 2023“ einen neu­en Spendenrekord.

Mit den Ein­nah­men aus den Kunst­ka­len­der­ver­käu­fen, einem Punsch­stand am Rinn­holz­platz, der Cha­ri­ty-Ver­nis­sa­ge im K‑Hof Muse­um und vie­len hel­fen­den Hän­den erwirt­schaf­te­ten die enga­gier­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler mit die­ser bei­spiel­lo­sen Akti­on einen Gesamt-Spen­den­be­trag von 14.000 Euro. Tra­gen­de Säu­le die­ses Pro­jekts sind die am Traun­see ansäs­si­gen Ser­vice­clubs, die sich an der Vor­fi­nan­zie­rung und eben­so an den Ver­käu­fen der Kalen­der beteiligten.

Gestal­tet wur­den die Kalen­der von ins­ge­samt 28 regio­na­len Künst­le­rin­nen und Künst­lern. Dazu zäh­len 25 Mit­glie­der des Kunst­ver­eins und drei Gast­künst­ler aus der Kunst­werk­statt der Lebens­hil­fe Gmunden.

„Gemein­sam mit der Sozi­al­amts­lei­te­rin Emi­na Kazic bedan­ke ich mich bei allen Gmund­ner Künst­le­rin­nen und Künst­lern sowie den enga­gier­ten Ser­vice­clubs herz­lichst für die­se Akti­on der Soli­da­ri­tät und Nächs­ten­lie­be sowie die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung von Mit­men­schen in Not­si­tua­tio­nen“, so Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf bei sei­ner Dan­kes­re­de im Rat­haus­saal. Bei der fei­er­li­chen Scheck­über­ga­be waren Ver­tre­ter aller Frak­tio­nen ver­tre­ten und freu­ten sich gemein­sam über den unglaub­li­chen Gesamterfolg.

In der Gmund­ner Bür­ger­ser­vice­stel­le kann man die bei­den Kalen­der „Gmund­ner Platz‘ln“ und „Modern Arts“ noch erwer­ben. Der Rein­erlös kommt dem Gmund­ner Sozi­al­amt und in wei­te­rer Fol­ge bedürf­ti­gen Men­schen unse­rer Stadt zugute.

Beson­de­rer Dank gilt dem Obmann des Gmund­ner Kunst­ver­eins, Mat­thi­as Kret­schmer, der die trei­ben­de Kraft hin­ter all den Pro­jek­ten der Künst­ler-Com­mu­ni­ty ist. Lie­ber Gmund­ner Kunst­ver­ein, wir zie­hen den Hut vor euch!

28 teil­neh­men­de Künst­le­rin­nen und Künstler:

Sophie Beiss­kam­mer, Hei­di Cig­ler, Chris­ti­ne Dan­nin­ger, Clau­dia Eichen­au­er, Syl­via Feicht­in­ger-Att­wen­ger, Anna Gapie­i­e­va, Lisa Gier­lin­ger, Hel­ga Graf, Harald Haas, Sieg­fried Holz­bau­er, Karin Kan­de­ra-Leis­ter, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Tho­mas Kurat, Josy Neu­mann, Chris­ti­ne Pahl, Katha­ri­na Paschuk, Mai­ke Pich­ler, Julia Rakuschan, Chris­to­pher Schle­sin­ger, Moni­ka Stahl, Ger­lin­de Stro­pek, Ange­li­ka Toma, Frank Tschau­t­scher, Arie­la Tschau­t­scher-Skazlic, Syl­via Vor­wag­ner, Gün­ther Wim­mer, Micha­el Wittig.

Neun betei­lig­te Charity-Clubs:

Inter­act Gmun­den, Kiwa­nis Club Gmun­den, Lions Club Gmun­den, Lions Club Traun­see Alle­gra, Rotaract Salz­kam­mer­gut, Rota­ry Club Gmun­den, Rota­ry Club Gmun­den-Traun­see, Round Table 36 Gmun­den und Sor­op­ti­mist Club Traunsee.