Das Team der Chirurgie am Salzkammergut Klinikum Gmunden unterstützt die BewohnerInnen des Feichtlguts

Auch heu­er haben die Kol­le­gIn­nen der Abtei­lung für Chir­ur­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Gmun­den wie­der für den guten Zweck zusam­men­ge­legt. 800 Euro konn­ten so als finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zur Neu­an­schaf­fung von Com­pu­tern für die Bewoh­ne­rIn­nen des Feichtlguts in Ohls­dorf gespen­det werden.

In der Ein­rich­tung für Men­schen mit Mehr­fach­be­hin­de­rung wer­den regel­mä­ßig Com­pu­ter­kur­se orga­ni­siert, die PC-Aus­stat­tung ist aber schon ein wenig in die Jah­re gekommen.

„Für Men­schen mit einer Beein­träch­ti­gung ist der Kon­takt mit der digi­ta­len Welt und die Teil­nah­me am täg­li­chen gesell­schaft­li­chen Leben essen­ti­ell. Umso mehr, wenn die eigen­stän­di­ge räum­li­che Bewe­gungs­mög­lich­keit ein­ge­schränkt ist. Uns berei­tet es Freu­de, wenn wir als Team den Kauf von Com­pu­tern unter­stüt­zen und den Kon­takt zur Außen­welt för­dern kön­nen“, so OÄ Dr.in Son­ja Pede­vil­la von der Chir­ur­gie, die heu­er bereits zum wie­der­hol­ten Mal die Spen­de als Christ­kind an das Feichtlgut über­ge­ben konnte.