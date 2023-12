Dear Evan Hansen

Deutsch­spra­chi­ge Erst­auf­füh­rung des Broad­way-Hits in Gmunden

Der Musi­cal Früh­ling in Gmun­den hat zu sei­nem 10jährigen Bestehen sowie für das Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024 einen beson­de­ren Coup gelandet.

Die deutsch­spra­chi­ge Erst­auf­füh­rung des inter­na­tio­nal gefei­er­ten, preis­ge­krön­ten Musi­cals DEAR EVAN HAN­SEN zu bekom­men, ist alles ande­re als ein­fach, somit ist dem Inten­dan­ten-Duo Mar­kus Olz­in­ger und Eli­sa­beth Siko­ra nach dem Titel „Bes­tes Musi­cal“ für „Brie­fe von Ruth“ beim Deut­schen Musi­cal Thea­ter Preis 2023 eine wei­te­re Sen­sa­ti­on gelun­gen, und die Auf­merk­sam­keit aus der Sze­ne enorm.

Angst­stö­run­gen, sozia­le Iso­la­ti­on, Depres­sio­nen, Sui­zid bei Jugend­li­chen, am ers­ten Blick viel­leicht kei­ne The­men für ein Musi­cal ? Doch — in Gmun­den beweist man seit Jah­ren, dass das geht. Nach gefei­er­ten Spiel­se­ri­en am NY-Broad­way und Lon­do­ner West-End, wird die­ses hoch­ak­tu­el­le und moder­ne Musi­cal nun erst­mals in deut­scher Spra­che zu erle­ben sein. Was das bedeu­tet, die­ses in der Sze­ne mit einem unver­gleich­ba­ren Hype bedach­te Musi­cal zu brin­gen, sehen die Ver­ant­wort­li­chen u.a. schon jetzt am Ticket-Ver­kauf, der so gut läuft, wie noch nie — vor­ran­gig Fans aus Deutsch­land, ganz Öster­reich — vie­le aus Wien — haben sich umge­hend Tickets gesi­chert. Jah­re­lang haben die­se dar­auf gewar­tet, wann die­ses Stück nun in den deutsch­spra­chi­gen Raum kommt und spe­ku­liert, wel­ches Thea­ter denn den Zuschlag dafür bekom­men würde.

Wie sich die­ser Hype und enor­me Zuspruch um das Stück erklä­ren lässt erör­tert Regis­seur Olz­in­ger so: “Die Kern­bot­schaft des Stü­ckes ist; “du bist nicht allein” und dass es immer einen Weg gibt aus dunk­len Gedan­ken her­aus, auch dass man als ver­meint­li­cher Außen­sei­ter gese­hen wird, einem zuge­hört wird. Das sind The­men, die uns alle zutiefst bewe­gen, das haben wir auch schon bei den ers­ten Pro­ben gemerkt, wel­che Kraft die­ses Stück hat.”

Siko­ra, die die­ses Jahr auch wie­der selbst auf der Büh­ne steht, ergänzt: “zu dem extrem gesell­schafts­re­le­van­ten Stoff kommt die­se groß­ar­ti­ge Musik von den Oscar‑, Tony- und Gram­my-Gewin­nern Benj Pasek und Jus­tin Paul dazu, sie schrie­ben auch die Musik zu den Fil­men THE GREA­TEST SHOW­MAN und LALA LAND.“

Das Musi­cal wur­de 2017 mit 6 Tony Awards aus­ge­zeich­net. Unter ande­rem für „Bes­tes Musi­cal“. Die Album­auf­nah­me des Musi­cals bekam 2018 einen Gram­my. 2021 fand das Musi­cal auch sei­nen Weg auf die Kino-Leinwand.

In Gmun­den wird es eine Neu­in­sze­nie­rung sein, für Regie und Büh­ne zeich­net Mar­kus Olz­in­ger ver­ant­wort­lich, die Musi­ka­li­sche Lei­tung liegt erneut bei Jür­gen Goriup, Eli­sa­beth Siko­ra gestal­tet das Kos­tüm­bild. Jedes Kos­tüm, sowie der Ent­wurf des Büh­nen­bil­des muss­te vor­ab nach New York geschickt wer­den und von den Rech­te­inha­bern dort abge­seg­net wer­den, nur so darf es dann in die Gmund­ner Neu­in­sze­nie­rung einfließen.

Optisch und Tech­nisch wird jeden­falls eini­ges auf­ge­fah­ren, neben dem Licht­de­sign von Ingo Kelp, wer­den auch die Visu­al-Artists von VAME neue digi­ta­le Wel­ten erschaf­fen und mit­tels gro­ßer LED-Wän­de und Pro­jek­tio­nen sicht­bar machen.

Für die zu beset­zen­den Rol­len beka­men Siko­ra und Olz­in­ger hun­der­te Zuschrif­ten von Dar­stel­le­rIn­nen und das obwohl bereits online die Auf­for­de­rung hin­aus ging, sich bit­te nicht zu bewer­ben und die Mail-Post­fä­cher ver­stopf­ten. Gefun­den haben sie nun eine abso­lu­te Traum-Cast, wie sie sagen. Allen vor­an Denis Rif­fel in der Titel­rol­le des Evan Han­sen. “Es war uns sofort klar, dass er es sein muss!” Mit dabei auch Namen wie Anne­mie­ke Van Dam (Kai­se­rin Eli­sa­beth in Wien) oder Vanes­sa Heinz (Kim in Miss Sai­gon in Wien) und Gmun­den Fix-Star­ter Yng­ve Gas­oy-Rom­dal. Auch die New-Comer Jel­le Wij­ger­gangs und Savio Byrc­zak sind eine Ent­de­ckung, sowie die aus Gmun­den stam­men­de Michae­la Thurner.

Im Herbst 2024 geht die Gmund­ner Insze­nie­rung übri­gens als Koope­ra­ti­on auch ans Stadt­thea­ter Fürth in DE und die DSE DEAR EVAN HAN­SEN ist wie schon „Brie­fe von Ruth“ ein Refe­renz­pro­jekt der Kul­tur­haupt­stadt 2024.

Tickets für Gmun­den von 22.März- 21. April sind bereits ver­füg­bar unter www.musical-gmunden.com

Inhalt

Held des Stü­ckes ist der Jugend­li­che, Evan Han­sen, der an Angst­stö­run­gen lei­det. Vom Vater ver­las­sen als er 7 war, und eine allein­er­zie­hen­de, stress­ge­beu­tel­te Mut­ter als ein­zi­ge nahe­ste­hen­de Bezugs­per­son — für Evan ist vor allem ein Ort der öffent­li­chen Begeg­nung mit Men­schen wie zB die Schu­le eine über die Maßen hohe Stress­be­las­tung. Die Bar­rie­re, mit ande­ren Men­schen in Kon­takt zu tre­ten scheint für ihn fast unüber­wind­bar, vor allem wenn dann noch die Puber­tät mit­samt der ers­ten Ver­liebt­heit ins Spiel kommt. Von sei­nem The­ra­peu­ten wird ihm, abge­se­hen von einer geziel­ten Medi­ka­ti­on, gera­ten Brie­fe an sich selbst zu schrei­ben, die wie folgt begin­nen: „Lie­ber Evan Han­sen, das wird heu­te ein groß­ar­ti­ger Tag und ich sag dir auch war­um:..“ ‑bis ein Schul­ka­me­rad, Con­nor Mur­phy, einen von Evans Brie­fen mit sehr per­sön­li­chem Inhalt ent­wen­det und tags dar­auf Sui­zid begeht. Als die Eltern des ver­stor­be­nen Schü­lers Evans Brief bei ihrem Sohn Con­nor fin­den, wirft das eine Rei­he von Fra­gen auf und Evan ver­strickt sich in ein Lügen­kon­strukt, das am Höhe­punkt zwar die ersehn­te Aner­ken­nung bereit hält aber nach und nach zu brö­ckeln beginnt und der Auf­prall unver­meid­lich wie fast uner­träg­lich wird.

STATEMENTS

Dr.in Sil­via Stolz — Inten­dan­tin / Stadt­thea­ter Fürth

“Der Musi­cal Früh­ling in Gmun­den leis­tet her­vor­ra­gen­de Arbeit, das wur­de auch bei der Ver­lei­hung des Deut­schen Musi­cal Thea­ter Prei­ses deut­lich. Daher freue ich mich sehr, dass das Stadt­thea­ter Fürth und der Musi­cal Früh­ling in Gmun­den ihre Zusam­men­ar­beit noch inten­si­ver fort­set­zen wer­den als das bis­her der Fall war. Was mit Andrew Lloyd Web­bers Musi­cal „Die Frau in Weiß“ im Juni 2022 als Gast­spiel begann, wer­den wir mit „Dear Evan Han­sen“, der Deutsch­spra­chi­gen Erst­auf­füh­rung im Früh­ling in Gmun­den und der Deut­schen Erst­auf­füh­rung im Okto­ber 2024 in Fürth, als Koope­ra­ti­on fort­set­zen. Ich bin stolz die­ses Musi­cal im Okto­ber zum Start der Spiel­zeit 24/25 zei­gen zu können.

Denn ich bin selbst begeis­tert von die­sem zurecht preis­ge­krön­ten Musi­cal, das die Men­schen in Öster­reich und Deutsch­land in sei­nen Bann zie­hen wird. Sechs Tony Awards und ein Gram­my Award hat das Musi­cal bis­her für sich bean­spru­chen kön­nen — das sagt alles — und ich den­ke, dass „Dear Evan Han­sen“ genau das rich­ti­ge Musi­cal für die jet­zi­ge Zeit ist um Jung und Alt sowohl musi­ka­lisch wie auch the­ma­tisch zu begeistern.

Ich dan­ke euch, lie­ber Mar­kus, lie­be Eli­sa­beth für euer Herz­blut und eure star­ke Part­ner­schaft mit dem Stadt­thea­ter Fürth!”

Mag. Ste­fan Krapf — Bür­ger­meis­ter / Gmunden

“Gmun­den hat sich dank des wun­der­ba­ren Musi­cal­früh­lings längst als Zen­trum des anspruchs­vol­len, hoch­wer­ti­gen deutsch­spra­chi­gen Musi­cals eta­bliert. Die sen­sa­tio­nel­le 4‑fache Aus­zeich­nung mit dem ‚Deut­schen Musi­cal Thea­ter Preis‘ stellt eine hoch­ver­dien­te Wür­di­gung des gesam­ten, in so beein­dru­cken­dem Maße enga­gier­ten Teams dar. Der Musi­cal­früh­ling steht für Kunst vol­ler Lei­den­schaft und Hin­ga­be, Emo­tio­nen und Enthu­si­as­mus. Die deutsch­spra­chi­ge Erst­auf­füh­rung des erfolg­rei­chen Musi­cals DEAR EVAN HAN­SEN wird einer der gro­ßen Höhe­punk­te des für unse­re Stadt sowie die gesam­te Regi­on so bedeu­ten­den Kul­tur­haupt­stadt­jah­res 2024 sein.”

Andre­as Hecht — Kul­tur­re­fe­rent / Gmunden

“Meist ver­bin­det man Musi­cal mit leich­ter Unter­hal­tung. Eli­sa­beth Siko­ra und Mar­kus Olz­in­ger schaf­fen es aber immer wie­der auf´s Neue mit ambi­tio­nier­ter Pro­gram­mie­rung, aktu­el­len Libret­tos und erst­klas­si­ger Beset­zung wirk­lich anspruchs­vol­les Musik­thea­ter zu machen, das auch zum Den­ken anregt. Die­sen Qua­li­täts­an­spruch belohnt nicht nur das Publi­kum, son­dern fand ja auch mit der Ver­lei­hung des Deut­schen Musi­cal-Prei­ses sei­ne Wür­di­gung. Aus mei­ner Sicht ist der Musi­cal-Früh­ling ein wei­te­res bedeu­ten­des Allein­stel­lungs­merk­mal für die Stadt Gmunden!”

Andre­as Mur­ray — Tou­ris­mus Direktor/ Feri­en­re­gi­on Traun­see ‑Alm­tal

“Mit DEAR EVAN HAN­SEN bie­tet der Musi­cal Früh­ling im kom­men­den Super­kul­tur­jahr wie­der einen Musi­cal­ge­nuss der Super­la­ti­ve. Die deutsch­spra­chi­ge Erst­auf­füh­rung eines der erfolg­reichs­ten, inter­na­tio­na­len Musi­cals wird im Jahr der Euro­päi­schen Kul­tur­haupt­stadt – Salz­kam­mer­gut 2024 – Musi­cal­lieb­ha­ber von Nah und Fern nach Gmun­den zie­hen. Als Tou­ris­mus­di­rek­tor der Regi­on Traun­see-Alm­tal und als Musi­cal­fan der ers­ten Stun­de bin ich stolz dar­auf, dass unse­re schö­ne Regi­on sol­che Grö­ßen der Kul­tur­bran­che behei­ma­tet, wel­che jedes Jahr aufs Neue über sich hin­aus­wach­sen und Men­schen zum Stau­nen brin­gen. Allen Betei­lig­ten wün­sche ich alles Gute für 2024 und wir dür­fen gespannt sein auf die bewe­gen­de Geschich­te des Evan Hansen.”

Mag.a Mar­got Naz­z­al — Kul­tur­di­rek­to­rin / Land Oberösterreich

“Kunst und Kul­tur in Ober­ös­ter­reich ste­hen für die Dyna­mik, die das Leben in unse­rem Land prägt. Der Musi­cal Früh­ling Gmun­den prä­sen­tiert seit 2015 meist öster­rei­chi­sche bzw. deutsch­spra­chi­ge Erst­auf­füh­run­gen im Stadt­thea­ter Gmun­den. Die­se anspruchs­vol­len, inno­va­ti­ven Musi­cal­pro­duk­tio­nen, die heu­er gleich mehr­fach mit dem Deut­schen Musi­cal Thea­ter Preis prä­miert wur­den, zeich­nen das For­mat beson­ders aus und berei­chern unser Kul­tur­land Ober­ös­ter­reich. Ein herz­li­ches Dan­ke dafür und Gra­tu­la­ti­on an Eli­sa­beth Siko­ra-Olz­in­ger & Mar­kus Olz­in­ger sowie das gesam­te Team.”