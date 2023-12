Drei teils Schwerverletzte bei Unfall in Gschwandt

Am 02. Dezem­ber um 16:30, ereig­ne­te sich im Gemein­de­ge­biet Gschwandt ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall auf der B120, Höhe Rablschen­ke. Auf der schnee­be­deck­ten Fahr­bahn kol­li­dier­ten zwei Fahr­zeu­ge fron­tal miteinander.

Auf­grund der schwe­re des Unfalls und der Ein­satz­la­ge mit einer ein­ge­klemm­ten Per­son, wur­de zeit­gleich die FF St. Kon­rad zur Unter­stüt­zung hin­zu alar­miert. Zufäl­li­ger­wei­se war zu dem Zeit­punkt gera­de die Jugend­grup­pe mit ihren Betreu­ern in die Rich­tung des Unfall­orts unter­wegs und erreich­ten kurz nach der Alar­mie­rung als ers­te die Unfall­stel­le. Die Betreu­er sicher­ten sofort die Unfall­stel­le ab, betreu­ten die betei­lig­ten Per­so­nen, führ­ten eine Lage­er­kun­dung durch und wie­sen die nach­fol­gen­den Ein­satz­kräf­te ein.

Als nach­fol­gen­de Kräf­te mit dem hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rät am Ein­satz­ort ein­tra­fen, befand sich eine Per­son mit schwe­ren Ver­let­zun­gen noch immer ein­ge­klemmt im Auto. Zwei Per­so­nen mit leich­ten Ver­let­zun­gen waren schon befreit.

Sofort wur­de das Ber­ge­ge­rät in Stel­lung gebracht, ein Innen­ret­ter begab sich zur Betreu­ung der Ver­letz­ten in das Fahr­zeug und mit der Per­so­nen­ret­tung wur­de begon­nen. Nach kur­zer Zeit konn­te die Per­son befreit und an den Not­arzt sowie das Rote Kreuz über­ge­ben werden.

Nach­dem alle Insas­sen aus den Fahr­zeu­gen geret­tet wur­den, unter­stütz­ten die Kame­ra­den noch das Abschlepp­un­ter­neh­men beim Abtrans­port der Unfall­fahr­zeu­ge und mach­ten die Fahr­bahn wie­der frei.

Wäh­rend der Ret­tungs – und Auf­räum­ar­bei­ten wur­de die B120 in die­sem Bereich für den Ver­kehr kom­plett gesperrt und groß­räu­mig über Eisen­gat­tern und Kra­nich­steg umgeleitet.

Beim Ein­rü­cken in das Zeug­haus, galt es für die Feu­er­wa­che Flach­berg noch einen Ein­satz abzu­ar­bei­ten. Ein Baum lag auf­grund der star­ken Schnee­last auf der Stra­ße und muss­te ent­fernt wer­den. Nach 2 Stun­den war der Ein­satz für die 23 Kame­ra­den der FF Gschwandt beendet.