Dreiste Diebstähle in einer Kirche in Attnang

In der ver­gan­ge­nen Woche sol­len sich in der Hl. Geist Kir­che in Att­nang meh­re­re unge­klär­te Dieb­stäh­le ereig­net haben.

“Der Bass­laut­spre­cher für die Sprech­an­la­ge wur­de ent­wen­det, meh­re­re Kin­der­bü­cher aus der Kin­der­ecke wur­den gestoh­len und 10 Magne­te von der Anschlag­ta­fel für die Täuf­lin­ge – Ton­ar­beit in Trop­fen­form – wur­den mit­ge­nom­men. Außer­dem konn­ten an bei­den Opfer­stö­cken ein­bruchs­spu­ren fest­ge­stellt wer­den. Wir ersu­chen die Bevöl­ke­rung um Mit­hil­fe, die­se dreis­ten Die­be zu stel­len”, so die Obfrau des Pfarrgemeinderates.