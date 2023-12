Einbrecher stahl Schmuck und Uhren

Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter zwäng­te am Abend des 09. Dezem­ber 2023 mit einem schma­len unbe­kann­ten Flach­werk­zeug die bei­den Ter­ras­sen­tü­ren eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Vorch­dorf auf. Im Anschluss durch­such­te der Ein­bre­cher im Erd­ge­schoß sämt­li­che Räum­lich­kei­ten und stahl Schmuck sowie Uhren. Der Gesamt­scha­den liegt im fünf­stel­li­gen Euro-Bereich, so die Polizei.