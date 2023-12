Fahrzeugbergung am Hagerberg

Am Mon­tag wur­de die Feu­er­wehr Atz­bach von der Poli­zei zu einem Ein­satz am soge­nann­ten Hager­berg nach Rei­che­ring geru­fen. Ein von der Stra­ße abge­kom­me­nes Fahr­zeug steck­te am Abhang fest.

Nach einer kom­plet­ten Stra­ßen­sper­re konn­ten die Kame­ra­den, nach kur­zen Arbei­ten mit der Motor­sä­ge, mit der Seil­win­de, sowie mit­hil­fe eines zwei­ten Feu­er­wehr­fahr­zeu­ges als Absi­che­rung, den PKW wie­der auf die Fahr­bahn zie­hen und dem Len­ker über­ge­ben. Nach ca. 1,5 Stun­den konn­te die Feu­er­wehr ins Feu­er­wehr­haus ein­rü­cken und die Ein­satz­be­reit­schaft herstellen.

Quel­le: FF Atzbach