Feuerwehr in Bad Goisern im Sturm-Dauereinsatz

Seit Beginn des aktu­el­len Sturm­tiefs ste­hen der­zeit die Mit­glie­der der FF Bad Goi­sern im Dau­er­ein­satz – weit weg von vor­weih­nacht­li­cher Stille…

“War man schon in der vor­he­ri­gen Nacht bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den im Ein­satz, lang­ten mit Tages­an­bruch schon wie­der die nächs­ten Alar­mie­run­gen ein. Wie­der­um galt es zahl­rei­che Sturm­schä­den zu besei­ti­gen. In die Nach­bar­ge­mein­de Ober­traun rück­te unser Last mit Kran aus, wäh­rend unse­re Hub­ret­tungs­büh­ne bis in den Nach­mit­tag an meh­re­ren Scha­dens­stel­len in Bad Ischl unter­stüt­zend im Ein­satz stand.

Direkt „abwechs­lungs­reich“ gestal­te­te sich da zwi­schen­durch die win­ter­li­che Fahr­zeug­bergung eines Urlaubs­gasts im Bereich der Tro­cken­tann-Rodel­bahn. Mit ein­set­zen­den Wind­bö­en lang­ten dann in den Abend­stun­den wie­der zuneh­mend mehr Alar­me zu umge­stürz­ten Bäu­men auf Stra­ßen ein, wel­che sich bis zum aktu­el­len Zeit­punkt die­ser Bericht­erstat­tung (05:00 Uhr, 23. Dezem­ber) hin­zo­gen”, so die Feu­er­wehr Bad Goisern.