Feuerwehrjugend Altmünster bringt das Licht der Hoffnung, anstatt dem Friedenslicht

Der Ukrai­ne-Krieg, unzäh­li­ge mili­tä­ri­sche Kon­flik­te welt­weit und zuletzt der Angriff der paläs­ti­nen­si­schen Ter­ror­grup­pe Hamas auf Isra­el: tag­täg­lich brin­gen die Nach­rich­ten­sen­dun­gen schreck­li­che Bil­der von Leid und Tod in unse­re Wohnzimmer.

Wir alle seh­nen uns nach Sicher­heit und Frie­den. Die Ver­tei­lung des Frie­dens­lich­tes aus Beth­le­hem durch die Jugend­grup­pen unse­rer Feu­er­weh­ren hat sich in den letz­ten Jahr­zehn­ten zu einem schö­nen Weih­nachts­brauch ent­wi­ckelt. Aber ist es nicht heuch­le­risch, wenn das Licht, wel­ches den Frie­den sym­bo­li­siert, aus einer Regi­on kommt, in der die Men­schen unter schwers­ten krie­ge­ri­schen Hand­lun­gen beson­ders lei­den? Daher brin­gen wir NICHT das Frie­dens­licht, son­dern das „Licht der Hoffnung“!

„Alte Bräu­che soll man nicht abkom­men las­sen!“ heißt es so schön

Die Feu­er­weh­ren Neu­kir­chen, Reindl­mühl und Alt­müns­ter haben ver­sucht, eine Lösung zu fin­den. Unser Pfar­rer Franz Trink­fass wird ein Licht ent­zün­den und dies gemein­sam mit den drei Feu­er­wehr­ju­gend­grup­pen in einer klei­nen Zere­mo­nie zum Licht der Hoff­nung wei­hen. Die­se Fei­er fin­det am 23.12.2023 um 14 Uhr in der Pfarr­kir­che Alt­müns­ter in Bei­sein einer Abord­nung der Part­ner­feu­er­wehr Gei­sel­hö­ring statt, wobei die Bevöl­ke­rung auch ganz herz­lich dazu ein­ge­la­den ist.

„Die jun­gen Feu­er­wehr­ka­me­ra­den wer­den die­ses Licht der Hoff­nung dann am Weih­nachts­tag, 24.12.2023, wie gewohnt in unse­re Häu­ser brin­gen und wir ersu­chen Sie, die Buben und Mäd­chen wie in den Jah­ren zuvor freund­lich zu emp­fan­gen.“ so sich Kom­man­dant Chris­ti­an Gruber

Die FF Eben und Nach­dem­see wird das Frie­dens­licht aus Beth­le­hem in ihrem Bereich in gewohn­ter Wei­se verteilen.

Der Frie­den beginnt in unse­ren Her­zen und unse­ren Fami­li­en. In die­sem Sin­ne wün­schen wir allen Alt­müns­ter­ern und Alt­müns­ter­in­nen ein geseg­ne­tes und fried­vol­les Weih­nachts­fest, sowie viel Mut, Zusam­men­halt und Zuver­sicht für 2024.