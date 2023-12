Fröhliche Weihnacht überall

Heu­er fin­det das ers­te Mal das „Ö3 Weih­nachts­wun­der” in Bad Ischl statt.

Men­schen in Not zu hel­fen, ist den Schü­le­rin­nen und Schü­lern des BG/BRG Bad Ischl ein gro­ßes Anlie­gen. Aus die­sem Grund über­leg­ten sich die Musik­päd­ago­gin­nen Prof. Chris­ta Drucken­t­ha­ner und Prof. Son­ja Pfeif­fer, mit den ers­ten Klas­sen (1A, 1B und 1D) sowie der 2A Klas­se des Gym­na­si­ums, einen musi­ka­li­schen Bei­trag zu leis­ten. Eif­rig stu­dier­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler bekann­te und tra­di­tio­nel­le Weih­nachts­lie­der ein und prä­sen­tier­ten die­se am Wochen­markt in Bad Ischl. Beglei­tet wur­den die begeis­ter­ten Sän­ge­rin­nen und Sän­ger von Instru­men­ta­lis­tIn­nen aus ver­schie­den Klas­sen und von Prof. Roland Glaßer.

Durch die­se musi­ka­li­sche Akti­on wur­de eini­ges an Spen­den­gel­dern ersun­gen, wel­che von einer Dele­ga­ti­on der Schu­le am 19. Dezem­ber an das „Ö3 Weih­nachts­wun­der“ über­ge­ben wurde.