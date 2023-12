Frühbucherbonus für Betriebe bei der Job Week 2024

WKO bereitet die Job Week 2024 vor

Auf Hoch­tou­ren lau­fen auch bei der Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck die Vor­be­rei­tun­gen für die Job Week 2024 — von 18. bis 22. März 2024 fin­det bereits die drit­te Berufs­wo­che statt. Unter­neh­men in ganz Ober­ös­ter­reich öff­nen ihre Fir­men­to­re und prä­sen­tie­ren sich als attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber. Die Betrie­be bie­ten allen inter­es­sier­ten Besu­chern einen tie­fen Ein­blick in ihre Unter­neh­mens­kul­tur und die Gele­gen­heit zum direk­ten Gespräch mit den Fir­men­chefs Mitarbeitern.

„Jeder ober­ös­ter­rei­chi­sche Betrieb, ob klein oder groß, kann bei der Woche der Berufs­wahl mit­ma­chen und eine oder meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen in sei­nem Unter­neh­men anbie­ten“, sagt Ste­phan Preis­hu­ber, Bezirks­stel­len­ob­mann der WKO Vöck­la­bruck. Das Ein­zig­ar­ti­ge an der Job Week ist, dass wäh­rend einer Woche im März die Besu­cher die Chan­ce haben, ver­schie­dens­te Betrie­be im gan­zen Bezirk haut­nah kennenzulernen.

Sie kön­nen sich in den Werk­stät­ten, Pro­duk­ti­ons­hal­len und Büros umse­hen, mit Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern spre­chen und Fra­gen stel­len — so ler­nen sie die gro­ße Viel­falt der Berufs­mög­lich­kei­ten im Bezirk Vöck­la­bruck ken­nen. „Nut­zen Sie die Chan­ce und mel­den Sie sich jetzt an! Je mehr Betrie­be mit­ma­chen, umso grö­ßer ist der gemein­sa­me Erfolg für Arbeit­neh­mer und Arbeit­ge­ber“, ist Ste­phan Preis­hu­ber über­zeugt, der natür­lich selbst mit sei­nem Elek­tro­tech­nik-Unter­neh­men in Pön­dorf mit dabei ist.

Zur Unter­stüt­zung stellt die Wirt­schafts­kam­mer allen teil­neh­men­den Betrie­ben eine Job Week-Tool­box zur Ver­fü­gung gestellt. Dar­in sind prak­ti­sche Bei­spie­le sowie über­sicht­li­che Check­lis­ten für ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tungs­for­ma­te auf­ge­lis­tet. Neu erstellt wur­de heu­er eine OÖ Job Week-School­box, um auch die Leh­re­rin­nen und Leh­rer in ihrem Berufs-ori­en­tie­rungs­un­ter­richt zu unter­stüt­zen. Die School­box bie­tet Unter­richts­bei­spie­le zur Vor- und Nach­be­rei­tung sowie Arbeits­blät­ter, damit die Jugend­li­chen sich gut auf die Teil­nah­me an der OÖ Job Week vor­be­rei­ten können.

30 Pro­zent Früh­bu­cherbo­nus auf die Teilnahmegebühr

„Die Anmel­dung für Unter­neh­men, die an der OÖ Job Week 2024 teil­neh­men möch­ten, ist bereits mög­lich. Noch gibt es einen Früh­bu­cherbo­nus von 30 Pro­zent auf die Teil­nah­me­ge­bühr“, erklärt Josef Ren­ner, Lei­ter der Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck. Alle Infor­ma­tio­nen sowie Anmel­de­mög­lich­kei­ten für Betrie­be und Besu­cher gibt es im Inter­net unter www.jobweek.at aber auch direkt bei der Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck unter der Tele­fon­num­mer 05–90909-5850 bzw. per Mail an voecklabruck@wkooe.at