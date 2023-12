Generationenübergreifender Zusammenhalt

Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Berg­ret­tung Ober­traun stan­den wie­der Neu­wah­len des Vor­stands an: Neben der Wie­der­wahl des Obmanns und des Ein­satz­lei­ters sind nun auch eini­ge neue jun­ge Gesich­ter im Vor­stand der

Berg­ret­tung zu finden.

Bei einem vol­len Ein­satz­zen­trum ließ man das ver­gan­ge­ne Jahr noch­mals Revue pas­sie­ren. Neben einem Rück­blick wur­den die span­nends­ten Ein­sät­ze und Übun­gen noch­mals reka­pi­tu­liert. Der wie­der­ge­wähl­te Obmann Dan­kel­mayr Bernd durf­te so erfreu­li­cher­wei­se von mehr als 3400 geleis­te­ten Stun­den im Jahr 2023 berich­ten. Auch unser Ein­satz­lei­ter Höll Flo­ri­an wur­de von der Mann­schaft erneut gewählt und konn­te von 32 geleis­te­ten Ein­sät­zen vor­tra­gen: Bei meh­re­ren hun­dert Ein­satz­stun­den wur­den so 61 Per­so­nen geret­tet. Die Ehren­gäs­te der Gemein­de, Poli­zei, Feu­er­wehr und Berg­ret­tung zeig­ten sich beein­druckt von Leis­tun­gen und Zah­len der Berg­ret­tung Obertraun.

Ein Blick in die Zukunft zeigt sich positiv:

Neben eif­ri­gen Anwär­tern sind eini­ge jun­ge Berg­ret­ter sehr enga­giert und über­neh­men nach und nach neue Funk­tio­nen im Vor­stand der Orts­stel­le. „Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men und auch eine Grup­pe zu füh­ren ist für mich eine span­nen­de Her­aus­for­de­rung, auf die ich mich sehr freue!“ So der jun­ge und neu gewähl­te Aus­bil­dungs­lei­ter Mar­cel. Neben der Aus­bil­dung ist die jün­ge­re Genera­ti­on nun auch in der Ein­satz­lei­tung, Funk als auch in der Medi­en­ar­beit ver­tre­ten. Jedoch sind auch unse­re erfah­re­nen Berg­ret­ter immer noch ein wich­ti­ger Teil der Ortsstelle.

Auf die­sem Weg wol­len wir uns noch­mals bei Gams­jä­ger Rein­hard, als auch Pilz Mat­thi­as zu 50 Jah­re Mit­glied­schaft im Berg­ret­tungs­dienst bedanken.