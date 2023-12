Gmundner Budget 2024 mit ausgeglichenem Voranschlag und Investitionsschub in Kinderbetreuung und Bildung

Mit Ein- und Aus­zah­lun­gen von je € 57,7 Mio. gelingt der Stadt Gmun­den für 2024 wie­der ein aus­ge­gli­che­ner Vor­anschlag. War es im ver­gan­ge­nen Jahr die Teue­rungs­wel­le mit explo­die­ren­den Ener­gie­kos­ten, so muss­ten für 2024 allein Mehr­aus­wän­de von € 2,6 Mio. durch höhe­re Per­so­nal­kos­ten, stei­gen­de Zin­sen sowie stei­gen­de Kos­ten beim Sozi­al­hil­fe­ver­band und beim Kran­ken­an­stal­ten­spren­gel­bei­trag berück­sich­tigt wer­den. Auf­grund die­ser Erhö­hun­gen war die Stadt­ge­mein­de gezwun­gen, die Was­ser- Kanal- und Abfall­ge­büh­ren um jeweils 6 % zu erhöhen.

Für Inves­ti­tio­nen sind 2024 ins­ge­samt € 8,2 Mio. vor­ge­se­hen, betrach­tet man die anste­hen­den Groß­vor­ha­ben und die nächs­ten drei Jah­re, sind es sogar knapp € 30 Mio., die Gmun­den in die­sem Zeit­raum in die Infra­struk­tur inves­tie­ren wird. Ein Groß­teil davon fließt in die Kin­der­be­treu­ung und die Bil­dung. Dazu gehört der Neu­bau des Kin­der­gar­tens Mari­en­brü­cke, die Schaf­fung zusätz­li­cher Kin­der­gar­ten­grup­pen am neu­en Cam­pus Ort sowie die geplan­ten Sanie­run­gen in der Lenau- und Traundorfschule.

Mit den Rück­la­gen aus dem Ver­kauf des See­vier­tels ist auch der erfor­der­li­che Drit­tel­an­teil an Eigen­mit­teln vor­han­den, der für künf­ti­ge För­de­run­gen des Lan­des OÖ für die Pro­jek­te Vor­aus­set­zung ist.

Finanz­stadt­rat Tho­mas Höpolt­se­der (ÖVP) legt die Aus­ga­ben im Detail vor:

o Neu­bau Kin­der­gar­ten Mari­en­brü­cke und Ver­eins­heim: € 8,2 Mio.

o Sanie­rung Lenau-Schu­le (Turn­saal und Mit­tel­trakt): € 500.000

o Sanie­rung Traun­dorf­schu­le (Gar­de­ro­ben): € 150.000

o Kin­der­gar­ten Pen­sio­nat – € 2,5 Mio. Die Ver­hand­lun­gen mit den Kreuz­schwes­tern sind bereits in der Endphase.

o Neben den ange­führ­ten grö­ße­ren Vor­ha­ben wer­den für die bestehen­den Kin­der­gär­ten und Pflicht­schu­len zusätz­lich € 200.000 bereit­ge­stellt – für Smart­boards und Lap­tops, Turn­saal­aus­stat­tung, Bestuh­lung, neue Spiel­ge­rä­te, eine Per­so­nal­kü­che und die Nach­mit­tags­be­treu­ung in der Brahmsschule.

o Sanie­rung Stadt­thea­ter – € 3,9 Mio. Die Lan­des­för­de­rung beträgt hier­für dan­kens­wer­ter­wei­se statt­li­che 42 %.

o Umbau/Sanierung Amts­ge­bäu­de – € 1,85 Mio., Bau­be­ginn Herbst 2024.

o FF-Depot­zu­bau – € 2,2 Mio. (€ 100.000 Pla­nungs­kos­ten 2024, Bau­be­ginn 2025)

o EDV-Ser­ver (für Stadt­amt) – € 600.000

o Feu­er­wehr MTF – € 100.000

o Stra­ßen­sa­nie­run­gen – € 1,4 Mio.

o Brü­cken­sa­nie­run­gen – € 740.000

o Rad­weg Au – € 250.000

o Rad­we­ge Neu­pla­nun­gen – € 50.000

o See­zu­gang Rat­haus­platz – € 60.000

o Urnen­wand am Fried­hof – € 100.000

o Sanie­rung Strand­bad – € 250.000

o Stadt­gar­ten­vil­la – € 450.000

o Sport­zen­trum Ten­nis­platz­sa­nie­rung – € 300.000

o Gene­ral­sa­nie­rung Sport­zen­trum: € 2 Mio. (nur eine Schät­zung, genaue­re Sanie­rungs­kos­ten lie­gen noch nicht vor)

o PV-Anla­gen – € 300.000

Die Ver­bind­lich­kei­ten der Stadt wer­den Ende 2024 € 18,4 Mio. aus­ma­chen. Lau­fen­de Til­gun­gen von jähr­lich € 2,2 Mio. und die heu­er erfolg­te Kre­dit­rück­zah­lung aus dem Ver­kauf See­vier­tel über € 4,6 Mio. besche­ren der Stadt den gerings­ten Schul­den­stand seit mehr als zehn Jah­ren. Die Rück­la­gen wer­den 2024 um € 2,7 Mio. schwin­den, aber am Jah­res­en­de immer noch € 4,8 Mio. ausmachen.

Für Sub­ven­tio­nen an die Ver­ei­ne und Ver­bän­de gibt es kei­ne Kür­zun­gen, somit ste­hen auch im nächs­ten Jahr wie­der über 2 Mio. Euro zur Ver­fü­gung. Das Sozi­al­bud­get wur­de eben­falls ent­spre­chend ange­passt. So bleibt der aktu­el­le Ener­gie­kos­ten­zu­schuss trotz sin­ken­der Ener­gie­prei­se bei 280 Euro.

Bau­stadt­rat Rüdi­ger Fritz (FPÖ) wird bei der Gemein­de­rats­sit­zung am Mon­tag, 11. Dezem­ber, mit sei­ner Frak­ti­on für den Haus­halts­vor­anschlag votie­ren. „Als Ver­ant­wort­li­cher für das Bau­res­sort freue ich mich natür­lich, dass die so wich­ti­gen Bau­vor­ha­ben wie das Kin­der­gar­ten- und Ver­eins­zen­trum, die Sanie­rung des Stadt­thea­ters, der behin­der­ten­ge­rech­te Umbau des Rat­hau­ses und der Depot­zu­bau der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr im vor­lie­gen­den Bud­get abge­bil­det und finan­zi­ell abge­si­chert sind. Die­se Vor­ha­ben sind wich­ti­ge Pro­jek­te für Gmun­den und sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Auch wenn unse­re Hoff­nung, dass die Gebüh­ren nicht ange­ho­ben wer­den müs­sen, nicht erfüllt wur­de, sind wir über­zeugt, dass es im Gro­ßen und Gan­zen ein gutes Bud­get ist, dem wir Frei­heit­li­che auch zustim­men werden.“

Quel­le: Stadt­ge­mein­de Gmunden