Gmundner Kunstverein — Am Weg in Richtung Kunst

Der Gmund­ner Kunst­ka­len­der und eine Ver­stei­ge­rung von Kunst­wer­ken nam­haf­ter Gmund­ner Künst­ler – zwei Akti­vi­tä­ten im Gmund­ner K‑Hof für den guten Zweck! Ein stol­zer vier­stel­li­ger Betrag kann für sozia­le Zwe­cke gesam­melt und gespen­det werden!

BGM Ste­fan Krapf in sei­ner Eröff­nungs­re­de: „In gut 50 Tagen beginnt die Kul­tur­haupt­stadt Salz­kam­mer­gut 2024. Wir kön­nen uns in Gmun­den glück­lich schät­zen, so vie­le her­aus­ra­gen­de Künst­ler zu haben!“

Nach den Wor­ten des Gmund­ner Bür­ger­meis­ters, eröff­ne­te am 29.11.2023 der Obmann des Kunst­ver­eins, Mat­thi­as Kret­schmer, den „for­ma­len Höhe­punkt“ des heu­ri­gen Kunst­jah­res mit dem Cha­ri­ty­pro­jekt „Gmund­ner Kunstkalender“.

„Die­ser Kalen­der bie­tet sowohl den Künst­le­rin­nen und Künst­lern des Ver­eins eine Büh­ne, sind aber auch unser Bei­trag als Teil der Stadt, um nicht nur die Kunst und Kul­tur vor­an­zu­brin­gen, son­dern auch sozia­le Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men.“ so das Zitat des Gmund­ner Kunst­ver­eins, wel­ches auf deren Home­page zu fin­den ist.

Im wür­di­gen Ambi­en­te des Gmund­ner K‑Hof Muse­ums wur­den die Wer­ke, die sich in den bei­den Kunst­ka­len­dern befin­den gezeigt und deren Künst­le­rin­nen und Künst­ler vor den Vor­hang geholt. Zu den Gäs­ten des Abends zähl­ten Ver­tre­ter von Clubs, Ver­ei­nen und Orga­ni­sa­tio­nen, die den Kunst­ka­len­der der Gmund­ner unter­stüt­zen. Neben der Sozi­al­amts­lei­te­rin Emi­na Kazic, folg­ten auch Besu­cher aus dem poli­ti­schen Gesche­hen der Ein­la­dung zum dies­jäh­ri­gen Ver­nis­sa­ge Abend.

Im wei­te­ren Gala­abend wur­den durch den „Auk­ti­ons­pro­fi“ Dr. Micha­el Schneditz-Bolfras zwei Kunst­wer­ke versteigert:

„Ring­bach“, ein Bild von Tho­mas Kurat wur­de von Domi­nik Ges­sert erstei­gert und das Werk von Franz Krum­holz, „Rat­haus“ wech­sel­te in den Besitz von Mela­nie Jungwirth.

Ein erfolg­rei­cher Abend von und für Künst­le­rin­nen und Künst­ler, der ein­mal mehr zeigt, was gemein­sam mög­lich ist, so wur­de ein vier­stel­li­ger Spen­den­be­trag erwirt­schaf­tet, der zur Gän­ze sozia­len Pro­jek­ten zugutekommt.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer/fionet.at