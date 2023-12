Großer Besucherandrang beim Tag der offenen Tür am Campus Ort

Am 1. Dezem­ber öff­ne­te der neu ent­stan­de­ne Cam­pus Ort (ehe­mals „Pen­si“), sei­ne Pfor­ten, um Inter­es­sier­ten das viel­fäl­ti­ge Bil­dungs­an­ge­bot vor­zu­stel­len. „Der Besu­cher­an­drang hat unse­re Erwar­tun­gen über­trof­fen! Wir freu­en uns sehr, dass das Inter­es­se am Cam­pus Ort so groß ist. Wir ori­en­tie­ren uns nach wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­sen, um exzel­len­te Bil­dung über alle Alters­stu­fen hin­weg zu ermög­li­chen; dabei bil­den eine soli­de Wer­te­ba­sis, kör­per­li­che und men­ta­le Gesund­heit und prak­ti­sche Lebens­kom­pe­tenz die Basis für eine erfolg­rei­che Lauf­bahn. Nach unse­rem Leit­spruch „Wer­den wie ich bin“ ver­su­chen wir Kin­dern mög­lichst vie­le Mög­lich­kei­ten des Lebens auf­zu­zei­gen, um Ihre Talen­te und Fähig­kei­ten zu ent­de­cken“ erklärt Mag. Eva Zach­erl die Phi­lo­so­phie des Cam­pus Ort.

Neu­es AHS Konzept

Gemein­sam mit dem zukünf­ti­gen Direk­tor, Mag. Wolf­gang F. Kar­rer, wur­de auch das neue Kon­zept der AHS vorgestellt:

Stu­di­en zei­gen, dass das Erler­nen einer Fremd­spra­che vom Klein­kind­al­ter bis etwa zur Puber­tät leich­ter fällt als danach. Am Cam­pus kann die­ses Zeit­fens­ter — spie­le­risch ab dem Kin­der­gar­ten, über die Volks­schu­le bis zur AHS im Sin­ne einer naht­lo­sen Bil­dungs­kar­rie­re voll­stän­dig genutzt wer­den. Kon­se­quen­ter­wei­se setzt die AHS daher neben Eng­lisch (8 Jah­re) auf eine 2. leben­de Fremd­spra­che – Französisch/Spanisch (6 Jah­re) und eine 3. Spra­che – Spanisch/Latein (4 Jah­re). Fer­ner wird erst­mals eine Klas­se begin­nend mit min­des­tens einem Fach in eng­li­scher Unter­richts­spra­che ange­bo­ten.

Neu ein­ge­führt wird auf Wunsch der Schü­ler zudem das Fach „Inter­dis­zi­pli­nä­re Lebens­kom­pe­tenz“. „Schü­le­rIn­nen wird in die­sem Fach prak­ti­sches Wis­sen u.a. zu The­men wie Umgang mit Geld, Inter­net und sozia­le Medi­en, Wirt­schaft, KI, Recht, Ernäh­rung, erfolg­rei­ches Bewer­ben ver­mit­telt, damit unse­re Absol­ven­ten mit bei­den Bei­nen im Leben ste­hen“, infor­miert Mag. Wolf­gang Karrer.

„Um den Schü­lern mög­lichst vie­le Berei­che zum Aus­pro­bie­ren bie­ten zu kön­nen, wer­den die Wahl­pflicht­fä­cher in der Ober­stu­fe im Kurs­sys­tem ange­bo­ten. Die­se Kur­se sind ein­se­mest­rig, wodurch sich ins­ge­samt deut­lich mehr Wahl­mög­lich­kei­ten erge­ben. Es wer­den ver­schie­dens­te Kur­se in den Berei­chen Wirt­schaft & Recht, Medi­zin sowie ver­tie­fen­de MINT-Fächer als Basis für Tech­ni­sche Beru­fe, auch Sprach­zer­ti­fi­ka­te als Vor­be­rei­tung für ein Stu­di­um im Aus­land und Kur­se zur per­sön­li­chen Ent­wick­lung sowie psy­chi­scher & phy­si­scher Gesund­heit ange­bo­ten. Wir stim­men das Pro­jekt- und Kurs­an­ge­bot best­mög­lich mit den Wün­schen der Schü­le­rIn­nen ab.“

Zusätz­li­cher Info-Ter­min 17.1.2024 18:00 Uhr — AHS

Am 17.1.2024 um 18:00 Uhr fin­det für alle Inter­es­sier­ten ein AHS Info-Abend statt. Eine Vor­anmel­dung für die AHS ist ab sofort unter office@gmunden.kreuzschwestern.at mög­lich. Die Anmel­de­frist für die Volks­schu­le endet am 10.1.2024.