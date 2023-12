Großer Krampus,- und Perchtenlauf in Gschwandt

Am Sams­tag 9.12.2023 wird es ab 18:00 Uhr in Gschwandt bei Gmun­den gru­se­lig, wenn die Perch­ten und Kram­pus­se kom­men. Erst­mals fin­det ein gro­ßer Kram­pus,- und Perch­ten­lauf statt, bei dem an die 15 ver­schie­de­ne Gast­grup­pen kom­men wer­den. Also ein Mega Spektakel!

Der Beginn wird um 17:00 Uhr beim Feu­er­wehr­de­pot Gschwandt mit dem Besuch des hei­li­gen Niko­laus sein, der dann mit den Kids in Rich­tung Kin­der­gar­ten gehen wird. Dort ist auch das Haupt­ge­sche­hen der Ver­an­stal­tung. Der Perch­ten­lauf selbst wird dann ab 18:00 Uhr in Rich­tung Kin­der­gar­ten statt­fin­den, wo auch für Kids (und Erwach­se­ne mit schlech­tem Gewis­sen) eine abge­sperr­te “Angst­zo­ne” besteht, wo die Kram­pus­se und Perch­ten nicht hin­ein dürfen.

Beim Kin­der­gar­ten und Lab­stel­len auf der Stre­cke wird auch für das leib­li­che Wohl mit Essen und Trin­ken gesorgt. Die Laa­kirch­ner­stra­ße wird ab ca 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr für den Durch­zugs­ver­kehr total gesperrt!

Lasst Euch die­se Gele­gen­heit in Gschwandt nicht ent­ge­hen, die Gschwandt­ner Höll­teu­feln mit den Gast­grup­pen freu­en sich auf Ihren/Deinen Besuch.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Foto­press und Höll­teu­fel Gschwandt