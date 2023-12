Hilfe zu Weihnachten-Der Adventkalender wird umgedreht!

Was 2020 in Alt­müns­ter erfolg­reich begann, wird auch heu­er 2023 wie­der durch­ge­führt. Die Funk­ti­on des Advents­ka­len­ders wird für Men­schen in Not umgekehrt!

Das Team Eli­sa­beth Feicht­in­ger hat es sich zum Ziel gesetzt, auch heu­er wie­der den „umge­kehr­ten Advents­ka­len­der“ durch­zu­füh­ren. Die Sach­spen­den kom­me noch vor dem Hei­li­gen Abend bedürf­ti­gen Per­so­nen im Gemein­de­ge­biet zugu­te. So konn­ten am 24.12.2022 24 Pake­te über­ge­ben werden.

Wie geht das?

Man nimmt eine lee­re Kis­te, Stei­gerl, Korb, usw., legt täg­lich einen neu­en halt­ba­ren Arti­kel hin­ein. Benö­tigt wer­den etwa Mehl, Reis, Nudeln, Hygie­ne­ar­ti­kel, usw.Am 20.12.2023 bit­te die­se zwi­schen 17 und 18 Uhr in den Pfarr­saal Alt­müns­ter brin­gen, wo die Pake­te ent­ge­gen­ge­nom­men werden.Initiatorin Vize BGM NR Eli­sa­beth Feicht­in­ger im Gespräch: „Mir ist es eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, sol­che sozia­len Pro­jek­te durchzuführen/unterstützen, um gera­de in der Weih­nachts­zeit denen zu hel­fen, die es sehr nötig haben!“ Bedürf­ti­ge und in Not gera­te­ne Men­schen kön­nen sich noch bis 20.12.2023 tele­fo­nisch direkt bei Fr. Feicht­in­ger unter 0664/8484587 mel­den, um noch vor Weih­nach­ten ein Paket zu bekommen.

Bis zum 24.12. 2023 wer­den alle gespen­de­ten Pake­te an Bedürf­ti­ge im Gemein­de­ge­biet übergeben.