Igel aus Lichtschacht einer Wohnanlage gerettet

In Laa­kir­chen haben Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Mitt­woch­abend einen Igel aus einem meh­re­re Meter tie­fen Licht­schacht einer Wohn­an­la­ge gerettet.

Auf­merk­sa­me Bewoh­ne­rin­nen bezie­hungs­wei­se Bewoh­ner haben am Abend einen Igel im Licht­schacht wahr­ge­nom­men. Nach­dem sie anfangs nur Geräu­sche gehört hat­ten und zuerst auf eine Kat­ze die in den Licht­schacht gestürzt sein könn­te getippt hat­ten, ent­deck­ten sie den Igel. Die Feu­er­wehr rück­te mit einer län­ge­ren Lei­ter an und konn­te den Igel rasch aus dem Schacht ret­ten. Nach­dem das Tier auf even­tu­el­le Ver­let­zun­gen kon­trol­liert wur­de, konn­te es wie­der in die Natur ent­las­sen werden.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lauber