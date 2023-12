INEO-Auszeichnung für Wagner Kunststofftechnik GmbH

Vorbildlicher Lehrbetrieb

Groß war die Freu­de bei der Wag­ner Kunst­stoff­tech­nik GmbH, als sie wie­der mit der INEO Aus­zeich­nung für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehr­lings­aus­bil­dung von der WKO Ober­ös­ter­reich aus­ge­zeich­net wur­den.

Bei der fei­er­li­chen INEO Gala in Wels wur­de die Aus­zeich­nung an Geschäfts­füh­rer DI (FH) Chris­ti­an Wag­ner stell­ver­tre­tend für das 25-köp­fi­ge Team überreicht.

Am Fir­men­stand­ort in Laa­kir­chen wer­den aktu­ell 2 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det. Im Betrieb kön­nen die Lehr­be­ru­fe Kunst­stoff­form­ge­be­rIn, Kunststofftechnologe/In und Werk­zeug­bau­tech­ni­ke­rIn erlernt wer­den. Lehr­lin­ge ler­nen in der Aus­bil­dung ver­schie­de­ne Kunst­stof­fe und deren Ver­ar­bei­tungs­pa­ra­me­ter ken­nen, rüs­ten Maschi­nen, set­zen sich mit der Mate­ri­al­wirt­schaft aus­ein­an­der und erler­nen u.a. das Materialrecycling.

Die Aus­bil­dung von „Talen­ten von mor­gen“ liegt dem Betrieb sehr am Her­zen. Dar­um nimmt das Unter­neh­men an unter­schied­li­chen Lehr­lings­of­fen­si­ven der WKO im Bezirk Gmun­den, wie die OÖ Job Week oder die Job Ral­lye teil und macht somit inter­es­sier­ten Jugend­li­chen das Unter­neh­men und die Lehr­be­ru­fe „schmack­haft“.

„Wir freu­en uns mit DI (FH) Chris­ti­an Wag­ner und sei­nem Team über die INEO Aus­zeich­nung. Die­se unter­streicht das Enga­ge­ment im Bereich der Lehr­lings­aus­bil­dung,“ hebt WKO Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank hervor.

Auch in Zukunft wün­schen wir dem Aus­bil­dungs­be­trieb alles Gute und viel Freu­de bei der Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirtschaft!