Jubel in der Eishalle Gmunden — Sieg der Sharks gegen den WEV mit 5:2 Tore

Ein wich­ti­ges Heim­spiel absol­vier­ten am Sams­tag 2.12.2023 die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks1 Gmun­den gegen den WEV Wien in der ÖEL (öster­rei­chi­sche Eis­ho­ckey­li­ga). Der WEV lag auf Platz vier der aktu­el­len Tabel­le, die Sharks dahin­ter auf Platz 5. Vor­weg ein Lob und Dank an die Wie­ner Cracks samt Bus­fah­rer, die trotz Schnee­cha­os den Weg nach Gmun­den auf sich genom­men haben. Bei­de Mann­schaf­ten waren sich über die Wich­tig­keit die­ser Begeg­nung bewusst.

Von Beginn an ver­lief die­se Par­tie druck­voll mit Chan­cen auf bei­den Sei­ten. Es dau­er­te aber bis zur Minu­te 9:27 als Moritz Neu­bau­er das Zuspiel von Patrick Gaf­fal und Jonas Kail zum 1:0 ver­wer­ten konn­te. Vier Minu­te spä­ter nutz­te N. Kom­pain die Gele­gen­heit zum Aus­gleich 1:1. Die rest­li­chen Minu­ten im ers­ten Drit­tel gehör­ten den Tor­män­nern, die wei­te­re Tref­fer vereitelten.

In die­ser Ton­art ging es auch wei­ter. In der 31 Spiel­mi­nu­te knall­te C. Ver­meersch die Hart­gum­mi­schei­be unhalt­bar für Gmun­dens Goa­li Luka Grac­nar ins Netz zum 1:2. Knapp eine Minu­te spä­ter die Revan­che durch Mario Pich­ler nach Assist von Moritz Neurau­ter mit dem schön her­aus­ge­spiel­ten 2:2. Die rest­li­chen 8 Spiel­mi­nu­ten rol­len­de, tor­lo­se Angrif­fe bis zur Pausensirene.

Der letz­te Spiel­ab­schnitt wur­de zum „gro­ßen Fres­sen” für die Gmund­ner Haie. Zuerst war Felix May­er nach Zuspiel von Moritz Neurau­ter mit dem 3:2 zur Stel­le. In der 48. Spiel­mi­nu­te dann ein Allein­gang durch Albin Schus­ter, der den Puck zum 4:2 ver­senk­te und als Abschluss dann zwei Minu­ten vor Spie­len­de ein sehens­wer­ter Tref­fer. Tor­mann Luka Grac­ner spiel­te den Puck ide­al auf Alle­san­dro Mühl­lech­ner, der ver­län­gert auf Adri­an Rosen­ber­ger und die Hart­gum­mi­schei­be schlug zum 5:2 Heim­sieg im Kas­ten der Wie­ner ein.

Mit die­sem Sieg konn­ten die Rauch Tech­no­lo­gy Sharks Gmun­den den WEV über­ho­len und Platz vier der Tabel­le ein­neh­men und sind nun Punk­te gleich mit dem ATSE Graz mit 9 Punk­te auf der lau­fen­den Tabel­le zu finden.

„Ein wich­ti­ger Sieg am heu­ti­gen Abend, zu dem ich mei­ner Mann­schaft auch herz­lich gra­tu­lie­re. Heu­te hat auch der Abschluss gepasst und eini­ge Spie­ler ihr Talent auf­blit­zen las­sen. Aber der Blick ist nach vor­ne gerich­tet. Am kom­men­den Wochen­en­de ste­hen zwei schwe­re Aus­wärts­spie­le an. Am Frei­tag 8.12.2023 geht es zum Frei­luft­spiel am Heu­markt gegen den WEV nach Wien und 2 Tage spä­ter am Sonn­tag 10.12.2023 zu den Mur­tal Lions nach Zelt­weg. Ein Mons­ter Pro­gramm, dass alle Kraft abver­lan­gen wird!“, so ein sicht­lich zufrie­de­ner Trai­ner Gre­gor Baumgartner.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER Fotopress