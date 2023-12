Kaminbrand startet einen Einsatzmarathon in Bad Ischl

Mit einem Kamin­brand in der Kal­ten­bach­stra­ße, star­te­te am Don­ners­tag­abend gegen 23:00 Uhr, ein regel­rech­ter Ein­satz­ma­ra­thon für die Ein­satz­kräf­te in Bad Ischl.

In der Kal­ten­bach­stra­ße kam es zu einem Kamin­brand. Zu die­ser Zeit, weh­te bereits ein star­ker Sturm, wel­cher den Ein­satz deut­lich erschwer­te. Ein Rauch­fang­keh­rer lies den Kamin kon­trol­liert aus­bren­nen, wäh­rend die Flo­ria­nis der Haupt­feu­er­wa­che den Brand­schutz sicher­stell­ten. Mit­ten­drin ereil­ten die Kräf­te der ers­te Sturmschadeneinsatz.

Ers­te klei­ne­re Schäden

Vor­erst gab es nur klei­ne­re Auf­trä­ge abzu­ar­bei­ten. So galt es Bäu­me und Äste von meh­re­ren Stra­ßen zu ent­fer­nen und Bau­stel­len­git­ter zu sichern.

Sturm mit vol­ler Wucht

Um Mit­ter­nacht brach schließ­lich der Sturm mit vol­ler Wucht über Bad Ischl her­ein. In der Fol­ge wur­den vie­le Bäu­me umge­ris­sen und auch zahl­rei­che Dächer abge­deckt. „Über die Anzahl der Ein­sät­ze kön­nen wir zur­zeit kei­ne genaue­ren Anga­ben machen, da vie­le Ein­sät­ze im Vor­bei­fah­ren ent­deckt wur­den und daher kei­ne Alar­mie­rung erfolg­te“, berich­tet Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jochen Eisl gegen 01:30 Uhr

Pflicht­be­reich­salarm mit Sirenenalarmierung

Auf Grund der Viel­zahl an Ein­sät­zen, wur­de „Alarm­stu­fe II“ für den Pflicht­be­reich Bad Ischl aus­ge­löst, sodass alle zehn Feu­er­wehr­ein­hei­ten im Ein­satz standen.

Auch Kame­ra­den betroffen

Auch die Häu­ser von eini­gen Kame­ra­den wur­den durch den Sturm beschä­digt. Zwei Dächer von Werk­statt­ge­bäu­den wur­den voll­stän­dig und ein Rei­hen­haus in der Kreu­te­rer­stra­ße teil­wei­se abge­deckt. Im Teich­weg stürz­te ein Baum auf ein unbe­setz­tes Auto und beschä­dig­te die­ses leicht. Eben­so wur­de eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge durch den Sturm auf die Stra­ße geschleudert.

Schwe­re Schä­den im Orts­steil Rettenbach

In Ret­ten­bach wur­de eine Vil­la abge­deckt. Bei einem Ein­fa­mi­li­en­haus wur­de der kom­plet­te Dach­stuhl her­un­ter­ge­ris­sen. Zum Glück wur­de dabei nie­mand verletzt.

Unter­stüt­zung durch die FF Bad Goi­sern und pri­va­te Firmen

Die Kame­ra­den der FF Bad Goi­sern unter­stütz­ten die Siche­rungs- und Abdeck­ar­bei­ten mit der Tele­skop­mast­büh­ne. Auch zwei Kra­ne von pri­va­ten Fir­men hal­fen bei den Arbei­ten der Feuerwehr.

Wah­res Aus­maß erst im Mor­gen­grau­en sichtbar

Am Mor­gen wur­den vie­le Schä­den erst sicht­bar und die Hil­fe­ru­fe aus der Bevöl­ke­rung über­schlu­gen sich. Bei einem Hotel­be­trieb im Zen­trum wur­de das Dach über die Stra­ße auf ein gegen­über­lie­gen­des Gebäu­de katapultiert.

Droh­ne äußerst hilfreich

Die neu ange­schaff­te Droh­ne erwies sich als sehr hilf­reich. So wur­den damit in der Nacht Dächer aus­ge­leuch­tet und die Lage­er­kun­dung durch­ge­führt und das Scha­dens­aus­maß an den Dächern ermittelt.

Mehr als 80 Ein­sät­ze für elf Einheiten

In der Zeit von Don­ners­tag 23:00 Uhr bis Frei­tag 16:00 Uhr gab es mehr als 80 Ein­sät­ze zu bewäl­ti­gen. Über 200 Ein­satz­kräf­te von den Isch­ler Feu­er­weh­ren und Wachen sowie von der FF Bad Goi­sern, hal­fen dabei zusam­men. Zum Glück gab es kei­ne ver­letz­ten Ein­satz­kräf­te und Zivil­per­so­nen zu beklagen.

Dank an Bevöl­ke­rung für Spenden

Eine schö­ne Ges­te zeig­ten eini­ge Isch­ler Bür­ger, wel­che Essen- und Geträn­ke­spen­den für die Ein­satz­kräf­te bereit stellten.

Quel­le: FF Bad Ischl