Küchenbrand in Oberweis — Bewohner evakuiert

Ein Küchen­brand in einem Mehr­par­tei­en­haus in Ober­weis beschäf­tig­te heu­te in den Vor­mit­tags­stun­den die Laa­kirch­ner Feuerwehren.

Da bei Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te eine mas­si­ve Rauch­ent­wick­lung fest­zu­stel­len war, ent­schloss sich die Ein­satz­lei­tung zur Eva­ku­ie­rung des Wohn­hau­ses. Atem­schutz­trupps konn­ten den Brand rasch loka­li­sie­ren und ablö­schen. Auf­grund des raschen und effek­ti­ven Ein­sat­zes konn­te der Brand auf die Aus­bruchs­stel­le räum­lich begrenzt blei­ben. Ver­letzt wur­de nie­mand, der Scha­den im Küchen­be­reich dürf­te ent­spre­chend groß sein. Nach der Rauch­frei­ma­chung der betrof­fe­nen Gebäu­de­tei­le konn­ten die Feu­er­weh­ren den Ein­satz in den Mit­tags­stun­den been­den, berich­tet die Feu­er­wehr Laakirchen.