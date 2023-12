Landjugend Altmünster-Christkindl für den guten Zweck

Die Land­ju­gend Alt­müns­ter betei­lig­te sich an der Akti­on „Christ­kindl aus der Schuh­schach­tel“ der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Land­ler­hil­fe und konn­ten 49 gespen­de­te Geschen­ke übergeben.

Die stets akti­ven Mit­glie­der der Land­ju­gend Alt­müns­ter sind bekannt, immer bei wohl­tä­ti­gen Aktio­nen mit­zu­wir­ken. So hat man sich heu­er ent­schlos­sen, sich an der Geschen­kak­ti­on der OÖ Land­ler­hil­fe zu betei­li­gen. Nun wur­den am 2.12.2023 49 gespen­de­te Pake­te in Wels der Land­ler­hil­fe übergeben.

Sarah Rau­ber, Obfrau der Landjugend:

„Ein herz­li­ches Dan­ke­schön für die rege Betei­li­gung und die gespen­de­ten Pake­te, es ist schön zu sehen, wie groß die Hilfs­be­reit­schaft zu Weih­nach­ten ist“