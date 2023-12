Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Bezirk Gmunden

Im Bezirk Gmun­den war mit Ende Novem­ber ein leich­ter Anstieg der Arbeits­lo­sen­zah­len zu ver­zeich­nen, eben­falls ein deut­li­cher Rück­gang beim Ange­bot offe­ner Stellen.

Arbeits­markt:

Die Kom­bi­na­ti­on aus abfla­chen­der Kon­junk­tur und Beginn der Win­ter­ar­beits­lo­sig­keit (ins­be­son­de­re im Bau) führt zu einem leich­ten Anstieg der Arbeits­lo­sig­keit. Die Arbeits­lo­sen­quo­te per 30.11.2023 beträgt im Bezirk Gmun­den 3,1 % und ist damit um 0,3 % höher gegen­über dem Vor­mo­nat und auch dem Vor­jahr zum sel­ben Zeit­punkt. Die­ser Anstieg fällt aber ange­sichts der all­ge­mein wirt­schaft­lich her­aus­for­dern­den Situa­ti­on sehr mode­rat aus und wir spre­chen im Bezirk Gmun­den nach wie vor von Vollbeschäftigung.

Unver­än­dert zu den Vor­mo­na­ten sind mehr Män­ner als Frau­en arbeits­los gemel­det. Ende Novem­ber 2023 waren 1.415 Per­so­nen (610 Frau­en und 805 Män­ner) im Bezirk Gmun­den arbeits­su­chend vor­ge­merkt. 628 Per­so­nen absol­vie­ren der­zeit eine arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­le Qua­li­fi­zie­rung. Die größ­te Grup­pe der arbeits­su­chen­den Per­so­nen stel­len Men­schen mit Pflicht­schul­aus­bil­dung: 593 Per­so­nen, bemer­kungs­wert ist auch, dass bei der Grup­pe der über 50-jäh­ri­gen Per­so­nen ein Rück­gang der Arbeits­lo­sig­keit erkenn­bar ist.

Stel­len­markt:

Die Nach­fra­ge nach qua­li­fi­zier­ten Arbeits­kräf­ten ist nach wie vor hoch, es ist aber doch ein deut­li­cher Rück­gang erkenn­bar. 22.608 offe­ne Stel­len in Ober­ös­ter­reich und 1.483 (jeweils sofort ver­füg­ba­re) offe­ne Stel­len im Bezirk Gmun­den. bedeu­ten, dass die Suche nach pas­sen­dem Per­so­nal bei den Betrie­ben etwas ver­hal­te­ner aus­fällt als noch vor eini­gen Mona­ten. Die Zahl der Stel­len­an­ge­bo­te und und die Zahl der vor­ge­merk­ten arbeits­su­chen­den Per­so­nen hält sich in etwa die Waage.

Lehr­stel­len­markt:

Im Bezirk Gmun­den gibt im Bezirk Gmun­den per 30. Novem­ber 2023 ein Ange­bot von 454 (offe­nen) Lehr­stel­len, dar­un­ter sind 175 Lehr­stel­len, die sofort besetzt wer­den können.

Dem ste­hen 22 lehr­stel­len­su­chen­de Per­so­nen, die sofort ver­füg­bar sind, gegenüber.