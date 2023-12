Marktgemeinde Altmünster verabschiedet sich von Priester Thomas Adamu

Tho­mas Ada­mu ist Pries­ter der Diö­ze­se Kaf­an­chan in Nige­ria und hat die letz­ten 6 Jah­re in der Pfar­re Alt­müns­ter als Kurat und Seel­sor­ger gear­bei­tet. Mit­te Dezem­ber ver­lässt er Alt­müns­ter und geht zurück in sei­ne Hei­mat, um sich dort auf die Arbeit mit trau­ma­ti­sier­ten Kin­dern zu konzentrieren.

„Ich kann mich noch ganz genau an mei­nen ers­ten Got­tes­dienst im Sep­tem­ber 2017 erin­nern. Und jetzt steht schon der Abschied bevor. Das ist eine emo­tio­na­le Zeit für mich, zeigt aber auch, dass ich mich in Alt­müns­ter sehr wohl gefühlt habe“, erzählt Ada­mu. Den aus­ge­bil­de­ten Psy­cho­the­ra­peu­ten zieht es nun zurück in sei­ne Hei­mat Nige­ria, um dort sein Wis­sen an ande­re Pries­ter wei­ter­zu­ge­ben und trau­ma­ti­sier­ten Kin­dern zu hel­fen. „Die Boko Haram hat in mei­ner Hei­mat­diö­ze­se viel Leid ange­rich­tet und die Kin­der haben dort kei­ne Anlauf­stel­le. Ich möch­te ihnen einen Platz bie­ten, wo sie Kraft und Zuver­sicht erhal­ten“, so Adamu.

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer bedankt sich zum Abschied für das posi­ti­ve Wir­ken von Pries­ter Ada­mu mit den Wor­ten: „Du warst eine Berei­che­rung für die gan­ze Gemein­de und wir wün­schen dir nur das Bes­te für dei­ne bevor­ste­hen­de Mission.“