Mondseelandcup 2024 mit Charity für Magdalena

7. Mondseelandcup 2024

Austragungsort: Skilift Oberaschau / Oberwang

Renn­ter­mi­ne: 13.01.2024 / 27.01.2024 Start­zeit 10.30 Uhr und 03.02.2024 mit End­sie­ger­eh­rung Gast­haus Fide­ler Bau­er Oberwang

kein Renn­an­zug / kei­ne 2 Paar Ski

Anmel­dung und Aus­schrei­bung sowie nähe­re Details unter: www.sportunion-oberwang.at

Cha­ri­ty Ren­nen für Mag­da­le­na Sperr 27.01.2024 Start 10.30 Uhr

Tom­bo­la Los­ver­kauf MIT TOL­LEN SACH­PREI­SEN vor den Rennen

Zell am Moos/Naturfreunde Mondsee/Sportunion Oberwang

Mag­da­le­na ist im Mai 2020 mit­ten in der Coro­na Zeit auf die Welt gekom­men. Nach drei Wochen auf der Inten­siv­sta­ti­on im Kep­ler Uni­kli­ni­kum Linz kam Mag­da­le­na end­lich zu ihrem Bru­der Lukas nach Hau­se. Bei Mag­da­le­na wur­den meh­re­re Fehl­bil­dun­gen fest­ge­stellt. Die Dia­gno­se: kom­ple­xes Fehl­bil­dungs­syn­drom mit spi­na bifi­da (offe­ner Rücken).

Seit ihrer Geburt ver­bringt Mag­da­le­na sehr viel Zeit im Kran­ken­haus, sie wur­de am Rücken­mark ope­riert, der Darm wur­de umge­legt, die Gau­men­spal­te geschlos­sen und zuletzt ein Reflux der Nie­re beho­ben. Mag­da­le­na ent­wi­ckelt sich sehr gut und hat für ihr Alter bereits einen sehr star­ken Wil­len entwickelt.

Damit Mag­da­le­na auch in Zukunft in ihrer gewohn­ten Umge­bung in Zell am Moos auf­wach­sen und leben kann, sind vie­le The­ra­pien, vor allem Phy­sio und Reha Auf­ent­hal­te not­wen­dig. Mag­da­le­na muss gefor­dert und geför­dert wer­den, damit ihr Kör­per die Her­aus­for­de­run­gen des All­ta­ges auch in Zukunft so gut bewäl­ti­gen kann.

Wenn auch Sie Mag­da­le­na unter­stüt­zen möchten…

Spen­den­kon­to Mag­da­le­na: AT42 3432 2000 0193 1500