Nach Insolvenz von Gmundner Tagesmütter-Verein: Nahtloser Übergang mit zwei starken Partnern

Erfreu­li­che Nach­richt für Eltern von Kin­dern, die in der Stadt Gmun­den und der Regi­on von Tages­müt­tern betreut wer­den: „Es gibt nach den Tur­bu­len­zen des vori­gen Wochen­en­des jetzt eine trag­fä­hi­ge, nach­hal­ti­ge Lösung mit zwei star­ken, sta­bi­len Part­nern“, sagt Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf und nennt den Ver­ein Akti­on Tages­müt­ter OÖ sowie den OÖ Familienbund.

Man habe das Insol­venz­ver­fah­ren des pri­va­ten Gmund­ner Ver­eins der Tages­müt­ter abge­war­tet, die­ses sei nun über die Büh­ne, so Krapf: „Ab Mon­tag, 4. Dezem­ber, wer­den die bei­den genann­ten Ver­ei­ne die Tages­müt­ter in Gmun­den und in ande­ren Gemein­den des Bezirks naht­los über­neh­men. Das ist eine sehr erfreu­li­che Lösung, an der Bil­dungs­stadt­rä­tin Bir­git Zwach­te, Fami­li­en­stadt­rat Domi­nik Ges­sert und ich sowie die kon­struk­ti­ven Kräf­te seit dem ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in vie­len Stun­den, Sit­zun­gen und Tele­fo­na­ten gear­bei­tet haben und die wir jetzt prä­sen­tie­ren können.“

Der Ver­ein Akti­on Tages­müt­ter OÖ über­nimmt jene Tages­müt­ter, die in ihrer eige­nen Wohn­stät­te Kin­der betreu­en. Die Kin­der­ta­ges­stät­te „Pus­te­blu­me“ im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den und die im ehe­ma­li­gen Kapu­zi­ner­klos­ter unter­ge­brach­te Kin­der­grup­pe „Kapu­zi“ wird der OÖ Fami­li­en­bund über­neh­men. Expli­zit bedankt sich Bür­ger­meis­ter Krapf bei Zwach­te und Ges­sert für die gedeih­li­che Zusam­men­ar­beit im Sin­ne der Fami­li­en in Gmun­den: „Man sieht, was man errei­chen kann, wenn man nicht Öl ins Feu­er gießt, son­dern wenn man so eine aku­te Kri­sen­si­tua­ti­on, die auch uns vor den Kopf gesto­ßen hat, mit einer ver­nünf­ti­gen Lösung meistert.“

Auch Bil­dungs­stadt­rä­tin Bir­git Zwach­te zeigt sich glück­lich, dass es zu einer raschen und guten Lösung gekom­men ist: „Ich bin für die Fami­li­en froh, dass es naht­los wei­ter­ge­hen kann, weil das Tages­müt­ter­an­ge­bot ein wert­vol­les und wich­ti­ges ist. In Gmun­den sind es 17 Fami­li­en, die betrof­fen waren.“ Anzu­mer­ken sei, so Zwach­te, dass der Insol­venz­an­trag vom Gericht ange­nom­men wor­den sei: „Das war der Punkt, wo man abwar­ten muss­te, wie es wei­ter­ge­hen kann. Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den weiß, dass der Bedarf an Krab­bel­stu­ben­plät­zen bzw. Betreu­ungs­plät­zen für Kin­der unter drei Jah­ren sehr hoch ist. Wir arbei­ten mit Hoch­druck dar­an, auch dafür Lösun­gen zu fin­den.“ Zwach­te bedankt sich bei den Mit­ar­bei­tern und Mit­ar­bei­te­rin­nen am Stadt­amt für die kurz­fris­ti­ge und erfolg­rei­che Instal­la­ti­on einer tele­fo­ni­schen Hot­line für betrof­fe­ne Eltern am ver­gan­ge­nen Mon­tag um 7.15 Uhr.

„Ich froh und dank­bar, dass ich mit mei­nen poli­ti­schen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen so gut zusam­men­ar­bei­ten konn­te“, ergänzt Fami­li­en­stadt­rat Domi­nik Ges­sert, der betont, dass dank der raschen Reak­ti­on von Fami­li­en­bund und Akti­on Tages­müt­ter den von der Insol­venz betrof­fe­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen die Exis­tenz­angst genom­men wer­den konn­te. „Die Zusam­men­ar­beit ist in so einem Fall beson­ders wich­tig“, sagt Ges­sert. „Wir sind dazu gewählt, um dem Volk zu die­nen. Noch dazu, wenn es sol­che Pro­ble­me gibt, müs­sen wir koope­rie­ren. Ich ver­ste­he nicht, wie man die­sen Popu­lis­mus auf dem Rücken der Kin­der, der Eltern und der ver­ängs­tig­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen aus­tra­gen kann, aber nichts zur Lösung des Pro­blems bei­trägt. Ich bin froh, dass wir mit­ein­an­der so lösungs­ori­en­tiert gear­bei­tet haben und nie­mand mehr Sor­gen und Ängs­te haben muss.“