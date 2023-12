Nächtliche Personensuche in Ebensee

Eine groß­an­ge­leg­te Such­ak­ti­on nach einer ver­miss­ten Frau läuft seit Mon­tag­abend in Eben­see. Die Suche blieb bis­lang erfolglos.

Zu einem nächt­li­chen Ein­satz kam es am 11.12.2023 gegen 21:30 Uhr für die Was­ser­ret­tung Eben­see, sowie die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­rei­ches Eben­see. Grund für den Ein­satz war eine abgän­gi­ge weib­li­che Per­son, deren Fahr­zeug beim Fach­markt­zen­trum Eben­see ver­sperrt vor­ge­fun­den wer­den konn­te. Von der Per­son fehl­te jedoch jede Spur.

Nächt­li­che Suche mit Wär­me­bild­ka­me­ras und Suchscheinwerfern

Nach der Lage­be­spre­chung wur­de sei­tens der ÖWR Eben­see, gemein­sam mit der ÖWR Traun­kir­chen und der Boots­mann­schaft der FF Eben­see, der Eben­seer Traun­see­ab­schnitt mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ras und Such­schein­wer­fern nach der ver­miss­ten Per­son abge­sucht, jedoch ohne Erfolg. Die Such­ak­ti­on wur­de um 00:30 Uhr auf­grund man­geln­der Anhalts­punk­te und des gro­ßen Such­ge­bie­tes vor­erst abgebrochen.

Suche bis­lang erfolglos

Am Diens­tag wur­de das Traun­see­ufer noch­mals von der ÖWR Eben­see abge­fah­ren, um nach der ver­miss­ten Per­son zu suchen. Die Suche blieb jedoch erfolg­los. In den fol­gen­den Tagen bzw. am Wochen­en­de wird eine wei­te­re Such­ak­ti­on durch Fließ­was­ser­ret­ter ent­lang der Traun, sowie durch eine Boots­mann­schaft am See eingeleitet.

Im Ein­satz am 11.12.2023 befan­den sich die ÖWR Eben­see, ÖWR Traun­kir­chen, FF Eben­see, FF Rind­bach, FF Roith, FF Lang­wies, FF St. Aga­tha (Droh­ne) sowie sämt­li­che Poli­zei­strei­fen inkl. Poli­zei­dienst­hun­de­füh­rer und Drohnenpilot.