Neue Jacke für den Bürgermeister von Altmünster Martin Pelzer für den Ernstfall

Die letz­ten Tage vor dem hei­li­gen Abend haben ein­mal mehr gezeigt, wie wich­tig es ist, bei die­sen Wit­te­rungs­be­din­gun­gen gut geklei­det, bzw. geschützt zu sein – waren doch auf­grund des Sturm „Zol­tan“ eine Viel­zahl von Ein­sät­zen abzuarbeiten.

Daher haben sich die vier Kom­man­dan­ten der Weh­ren in Alt­müns­ter ent­schlos­sen, Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer eine ent­spre­chen­de Schutz­ja­cke für den Ein­satz­fall zu über­rei­chen. So wur­de am 23.12., die Ein­sät­ze des Tages waren abge­ar­bei­tet, die pas­sen­de Jacke an den Bür­ger­meis­ter der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter übergeben.

„Ein beson­de­rer Dank gilt allen Ein­satz­kräf­ten, die seit über 24 Stun­den uner­müd­lich im Ein­satz ste­hen und Ver­kehrs­we­ge frei­zu­ma­chen, oder Dächer zu repa­rie­ren.“ betont BGM Mar­tin Pel­zer im Gespräch.