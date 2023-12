Neujahrskonzert im Gmundner Stadttheater mit Spitzenorchester

Das ers­te Neu­jahrs­kon­zert seit Jah­ren im Gmund­ner Stadt­thea­ter (1. Jän­ner, Beginn 19.30 Uhr) bil­det den inof­fi­zi­el­len Auf­takt zum Kul­tur­haupt­stadt­jahr 2024. Mit dem ORF-Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter Wien konn­te ein inter­na­tio­nal renom­mier­ter Klang­kör­per an den Traun­see geholt wer­den. Gebo­ten wird ein außer­ge­wöhn­li­ches und mutig gestal­te­tes Pro­gramm unter der Lei­tung von Tobi­as Wöge­rer. Zu hören sind Wer­ke von Leo­nard Bern­stein, Fried­rich Cerha, Erich Wolf­gang Korn­gold, Bal­du­in Sul­zer, Johann Strauss, Igor Stra­win­sky und Ger­mai­ne Tailleferre.

Der 1991 in Linz gebo­re­ne Tobi­as Wöge­rer diri­gier­te als Fina­list beim Young Con­duc­tors Award im Rah­men der Salz­bur­ger Fest­spie­le 2023 und debü­tier­te auch bereits am Pult der Wie­ner Sym­pho­ni­ker. Seit Sep­tem­ber 2022 fun­giert er als Kapell­meis­ter an der Volks­oper Wien.

Das Gmund­ner Neu­jahrs­kon­zert ist so gut wie aus­ver­kauft, es sind noch weni­ge Plät­ze ver­füg­bar. Für jene, die nicht dabei sein kön­nen: Der ORF-Radio­sen­der Ö1 über­trägt live ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Ein alter­na­ti­ves Neujahrskonzert“.

Bereits am Sams­tag, 30. Dezem­ber, ist Tobi­as Wöge­rer im Ö1 Mor­gen­jour­nal (ab 7 Uhr) in einem Kurz­ge­spräch und mit einer Kon­zert­vor­schau zu hören.