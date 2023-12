Neunjähriger bei Skiunfall verletzt

In Ober­traun ist am Mon­tag ein 9‑jähriges Kind bei einem Ski­un­fall ver­letzt wor­den. Der Bub muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Ein neun­jäh­ri­ger Bub aus Deutsch­land fuhr am 25. Dezem­ber 2023 gemein­sam mit sei­nen bei­den Geschwis­tern und Eltern zum wie­der­hol­ten Male über die Krip­pen­stein-Tal­ab­fahrt nach Ober­traun. Auf einer See­hö­he von 1.910 Meter stürz­te der jun­ge Ski­fah­rer am Rand der Pis­te und schlit­ter­te ein Stück nach links in das fla­che, der­zeit mit nur wenig Schnee bedeck­te, plat­ti­ge Fels­ge­län­de und ver­letz­te sich dabei. Sein Helm ging beim Unfall zu Bruch.

Mit­glie­der der Pis­ten­ret­tung führ­ten mit der Mut­ter die Erst­ver­sor­gung durch und ver­stän­dig­ten den Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3. Auf­grund des böi­gen Win­des konn­te die­ser nicht direkt an der Unfall­stel­le lan­den, wes­halb der Not­arzt mit einem Motor­schlit­ten zum ver­letz­ten Jun­gen gebracht wur­de. Mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des flog das Not­arzt­hub­schrau­ber­team den Neun­jäh­ri­gen ins Kran­ken­haus, so die Polizei.