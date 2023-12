Nikolaus beschert SV Vöcklabruck-Talenten 24 Medaillen

Wäh­rend drau­ßen der Schnee in gro­ßer Men­ge Ein­zug hielt, erschwam­men die Vöck­la­bru­cker Nach­wuchs­ta­len­te beim 38. Int. Niko­laus­schwim­men am 02.12. im Hal­len­bad Steyr einen Erfolg nach dem ande­ren. Gegen knapp 400 star­ke Geg­ner von 15 Ver­ei­nen aus Öster­reich, Deutsch­land und der Slo­wa­kei, gab es für die SVV-Schwim­mer 11x Gold, 5x Sil­ber und 8x Bron­ze zu fei­ern. Das bedeu­tet in Sum­me 24mal Edel­me­tall – somit für jedes Tür­chen im Advent­ka­len­der eine Medaille!

Die bei­den Gold­jä­ger Nr. 1 waren Mag­da­le­na Burg­stal­ler (Jg. 2013) bei den Mäd­chen, und Jakob Edt­ho­fer (Jg. 2014) bei den Bur­schen. Bei­de blie­ben über alle vier 50 m Distan­zen unge­schla­gen, und sicher­ten sich auch noch im Bewerb 100 m Lagen den Sieg! In die Sie­ger­lis­te trug sich wei­ters Mihail Cris­tea bei den 10-jäh­ri­gen mit sei­nem Sieg über 50 m Frei­stil ein. Drei Sil­ber­ne und eine Bron­ze­ne ver­voll­stän­dig­ten sei­ne Samm­lung. Mit einem drit­ten Platz über 50 m Schmet­ter­ling schaff­te Niklas Bux­baum im Jg. 2014 den Sprung auf das Podest.

Für die Jüngs­ten (Jg. 2015 u. jün­ger) ging es über die 25 m Distan­zen, die zahl­rei­che SVV-Youngs­ters bei ihrem ers­ten offi­zi­el­len Wett­kampf mit Bra­vour meis­ter­ten. Für die bei­den 7‑jährigen Moritz Edt­ho­fer und Bal­int Bako war es eben­so der ers­te gro­ße Schwimm­be­web, und prompt hol­ten bei­de je eine Sil­ber- und eine Bron­ze­me­dail­le. Wei­ters erfolg­reich mit zwei Bron­ze­nen war die 8‑jährige Vale­rie Bam­mer mit pfeil­schnel­len Zei­ten über 25 m Schmet­ter­ling und 25 m Brust.

Die erfolg­rei­che Bilanz ver­voll­stän­dig­te die 4 x 50 m Staf­fel der Jungs mit Mihail Cris­tea, Jakob Edt­ho­fer, Alex­an­der Bal­din­ger und Valen­tin Ste­ti­na. Sowohl über die Lagen- als auch Frei­stil­di­stanz schnapp­te sich das Quar­tett die Bronzemedaille.

