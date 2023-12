Noch an drei Wochenenden gratis fahren mit Tram und City-Bus in Gmunden

Noch am Mari­en­fei­er­tag, dem 8. Dezem­ber, sowie an den kom­men­den drei Advent­sams­ta­gen (9., 16., 23. Dezem­ber) kön­nen Fahr­gäs­te der Traun­see­tram auf der gesam­ten Stre­cke zwi­schen Gmun­den-Haupt­bahn­hof und Vorch­dorf sowie Benut­zer der City-Bus­se im Stadt­ge­biet von Gmun­den gra­tis fahren.

Info: Ver­län­ger­te Betriebs­zei­ten der City-Bus­se (Lini­en 511, 512, 513) an oben­ste­hen­den Tagen bis 19.15 Uhr. Ers­te Fahrt am 8. 12. um 9.45 Uhr. Details auf der OÖVV-App oder in der Fahr­plan­aus­kunft auf der Web­site www.ooevv.at