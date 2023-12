Personalverrechner:innen-Lehrgang im WIFI Bad Ischl — Start im Jänner 2024

Mit 24. Jän­ner 2024 beginnt im WIFI Bad Ischl ein Lehr­gang zum/zur geprüf­ten Personalverrechner:in. Dabei wird das not­wen­di­ge Know-how ver­mit­telt, um eigen­stän­dig die klas­si­sche inner­be­trieb­li­che und außer­be­trieb­li­che Per­so­nal­ver­rech­nung durchzuführen.

Auch wie die ent­spre­chen­den Mel­dun­gen an die zustän­di­gen Behör­den zu erstat­ten sind, ist Inhalt des Lehr­gan­ges. Des Wei­te­ren wer­den die rele­van­ten Rechts­vor­schrif­ten ein­schließ­lich Arbeits­recht, Sozi­al­ver­si­che­rungs­recht und Steu­er­recht gelehrt. Anhand zahl­rei­cher Pra­xis­bei­spie­le wer­den Abrech­nungs­tech­ni­ken auf­ge­zeigt, damit die Teilnehmer:innen in der Lage sind, die­se in der Pra­xis anzu­wen­den. Nähe­re Infos unter T 05–7000-5302, WIFI Bad Ischl, Fr. Blindeneder.