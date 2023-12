Photovoltaik-Sicherungsmaßnahmen in Ottnang

Die Ein­satz­mann­schaft der Feu­er­wehr Ott­nang wur­de auf­grund der hef­ti­gen Sturm­bö­en zu Siche­rungs­ar­bei­ten in die Kir­chen­stra­ße alar­miert. Eine Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge wur­de aus den Hal­te­run­gen vom Dach geris­sen und lag zum Teil schon vor dem Wohngebäude.

Mit Abspra­che des Haus­meis­ters konn­ten die PV-Modu­le am Dach gesi­chert und die her­un­ter­ge­fal­le­nen Bau­tei­le auf­ge­sam­melt wer­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand, jedoch ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den am Gebäu­de und den par­ken­den Autos, so die Feuerwehr.