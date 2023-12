Radlobby Vöcklabruck-Stellungnahme zur aktuellen Fußgängerzonen-Diskussion am Stadtplatz

Es liegt uns am Her­zen, unse­re Stim­me in die neu ent­flamm­te Debat­te um die Fuß­gän­ger­zo­ne am Stadt­platz ein­zu­brin­gen. Die­ser Ort steht stell­ver­tre­tend für den Dis­kurs, den der ste­te Wan­del in der Ver­kehrs- und Stadt­pla­nung vor­an­treibt. Die Fra­ge, wem der öffent­li­che Raum gehört und wie er gestal­tet sein soll, damit sich alle – ob zu Fuß, mit dem Rad, im Roll­stuhl oder mit dem Kin­der­wa­gen – wohl­füh­len, ist für uns zentral.

Wir befürch­ten, dass am Ende die Stim­men der Lau­tes­ten am meis­ten Gehör fin­den. Des­halb möch­ten wir unse­re Per­spek­ti­ve zum ers­ten Mal in die Dis­kus­si­on miteinbringen.Wir leh­nen den Vor­schlag, die Zei­ten der Fuß­gän­ger­zo­ne zu kür­zen, ent­schie­den ab. Wir dür­fen in die­ser Ange­le­gen­heit nicht zurück. Die Fak­ten­la­ge spricht dage­gen: Wie die auf­wen­di­ge Ver­kehrs­zäh­lung demons­triert, fährt gut die Hälf­te aller Autos ohne Halt über den Stadt­platz. Fuß­gän­ger und Rad­fah­re­rin­nen kur­beln hin­ge­gen die loka­le Nach­fra­ge an, auch wenn sich die Teue­rung — in ganz Öster­reich — im Geld­bör­serl bemerk­bar macht und den Kon­sum drückt. Zusätz­lich for­dert die Kli­ma­kri­se ent­schie­de­ne Maß­nah­men zur Beschat­tung und Küh­lung des Stadtplatzes.

Wir sind aller­dings auch der Mei­nung, dass die Fuß­gän­ger­zo­ne bzw. Begeg­nungs­zo­ne nicht ein­fach so blei­ben kann, wie sie jetzt ist. Ein Platz wird nicht auto­ma­tisch anzie­hen­der, nur weil kei­ne Autos mehr fah­ren. Er muss aktiv gestal­tet wer­den und es braucht beglei­ten­de Kom­mu­ni­ka­ti­ons­maß­nah­men, damit Men­schen ger­ne kom­men und verweilen.Mut und Visio­nen sind gefragt, um Vöck­la­bruck als lebens­wer­te Stadt zu gestal­ten und attrak­tiv zu hal­ten. Wir stre­ben nach einem Mit­ein­an­der aller Verkehrsteilnehmer:innen und hof­fen, dass die Stadt die­sen Mobi­li­täts­wan­del aner­kennt und aktiv gestal­tet. Demo­kra­tie bedeu­tet, unter­schied­li­che Mei­nun­gen unter einen Hut zu brin­gen. Die Som­mer-Fuß­gän­ger­zo­ne war bereits ein Kom­pro­miss und ein Zuge­ständ­nis für den Auto­ver­kehr. Jetzt gilt es, auch den ande­ren Verkehrsteilnehmer:innen adäquat zu berücksichtigen.

Unser Auf­ruf lau­tet daher: Lasst uns nicht rück­wärts gehen, son­dern den Stadt­platz zu einem ech­ten Ort der Begeg­nung machen!

Mehr Infos zur Rad­lob­by Vöck­la­bruck sind unter www.facebook.com/radlobbyVB und www.radlobby.at/voecklabruck zu finden.