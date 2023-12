SAMSTAG, 16.12.23 — KASBERG SKI OPENING MIT DER MOUNTAIN CREW

Zum Start in die Ski­sai­son 2023 / 2024 war­tet am Sams­tag, 16.12.2023, ein ech­tes High­light auf alle Ski­fah­rer und Musik­be­geis­ter­ten am Kas­berg in Grün­au im Alm­tal: die „Moun­tain Crew“ spielt ein Kon­zert auf der Sonnalm!

Die fünf Beach-Boys in Leder­ho­sen, bei denen Stim­mung und Par­ty an obers­ter Stel­le steht, ist bekannt aus dem deut­schen und öster­rei­chi­schen Fern­se­hen (Flo­ri­an Sil­be­rei­sen Shows, Immer wie­der Sonn­tags, ZDF-Fern­seh­gar­ten, Wenn die Musi spielt uvm.) und von den größ­ten Par­tys im deutsch­spra­chi­gen Raum. Mit ihrem „Wirts­haus­song“ lan­de­te die „Boy­band aus den Alpen“ einen vira­len Hit, der mitt­ler­wei­le über 10 Mil­lio­nen Mal auf Tik­Tok geklickt wor­den ist. Mit dem Song „Expres­so und Tschi­an­ti“ war die Band schon mehr­mals bei Flo­ri­an Sil­be­rei­sen zu Gast und ver­öf­fent­lich­te im Som­mer 2023 auch eine Remix Ver­si­on gemein­sam mit DJ Robin (Lay­la).

Die ein­zig­ar­ti­ge Ener­gie der Moun­tain Crew spürt man auf jeder Par­ty. Nicht umsonst sind sie mit über 120 Live-Auf­trit­ten eine der erfolg­reichs­ten Live-Bands im deutsch­spra­chi­gen Raum. Wie Flo­ri­an Sil­be­rei­sen auf der gro­ßen Schla­gerstrand­par­ty gesagt hat: „Die der­zeit ange­sag­tes­te Leder­ho­sen-Band macht hell­wach wie Espres­so und haut rein wie Chianti!“

Mit einem Ski­pass oder auch ein­fach nur mit dem Ticket für eine Berg- und Tal­fahrt kann man bei die­sem Event dabei sein, Sai­son­kar­ten­in­ha­ber natür­lich eben­so! Los geht‘s um 13:00 Uhr.

Ter­min: Sams­tag 16.12.2023, Beginn des Events: 13:00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Son­nalm im Ski­ge­biet KAS­BERG, Schindl­bach, 4645 Grün­au / Almtal