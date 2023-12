Schiunfall am Feuerkogel

Am Feu­er­ko­gel kam es am Sams­tag zu einem Ski­un­fall zwi­schen zwei Freun­din­nen. Ein Mäd­chen muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen werden.

Zwei 14-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuh­ren am 16. Dezem­ber 2023 gegen 12:20 Uhr gemein­sam im Ski­ge­biet Feu­er­ko­gel ent­lang der roten Pis­te Gsoll Pan­ora­ma tal­wärts. Die bei­den Freun­din­nen, bei­de sehr ver­sier­te Ski­fah­re­rin­nen, carv­ten mit hohen Geschwin­dig­kei­ten. Als eine der bei­den im Bereich der soge­nann­ten Ziel­hüt­te eine Links­kur­ve mach­te, tou­chier­te sie die leicht hin­ter ihr fah­ren­de Freun­din. Die­se stürz­te und klag­te über star­ke Schmerzen.

Berg­ret­tung

Die Berg­ret­tung hat­te zufäl­lig eine Pis­ten­dienstübung und eine Mann­schaft kam unmit­tel­bar nach dem Unfall zu der Unfall­stel­le. Die Berg­ret­ter führ­ten sofort die Erst­ver­sor­gung der Ver­letz­ten durch und avi­sier­ten den Not­arzt­hub­schrau­ber. Die­ser brach­te die 14-Jäh­ri­ge in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck. Die ande­re 14-Jäh­ri­ge klag­te eben­falls über leich­te Schmer­zen und gab an, sich selbst­stän­dig in einem Kli­ni­kum unter­su­chen zu las­sen, so die Polizei.