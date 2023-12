Schrabacher Metallwerkstätte lud zum Tag der offenen Tür am neuen Standort

Seit 38 Jah­ren ist das Unter­neh­men Schraba­cher Metall­werk­stät­te in Gmun­den die Adres­se für indi­vi­du­el­le Lösun­gen für Trach­ten­schmuck, Trach­ten­knöp­fe, Sou­ve­nirs, Pins, Medail­len und Orden. Die lang­jäh­ri­ge Gestal­tungs- und Mate­ri­al­erfah­rung, moderns­te CNC- und Laser-Tech­no­lo­gie sowie just-in-time Lie­fer­ga­ran­tie sor­gen für eine rund­um pro­fes­sio­nel­le Lösung und zufrie­de­ne Kun­den. Das alles ermög­licht das 10-köp­fi­ge Team rund um Geschäfts­füh­rer Gott­fried Schraba­cher, dar­un­ter Gra­veu­re und Goldschmiede.

Kürz­lich lud das Unter­neh­men zum Tag der offe­nen Tür am neu­en Stand­ort ein: die Metall­werk­stät­te ist ab sofort in der Koa­ser­bau­er­stra­ße 7a in Gmun­den zu fin­den. Die Gele­gen­heit wur­de genützt und die lang­jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin Mar­ti­na Handl für ihre 30-jäh­ri­ge Fir­men­zu­ge­hö­rig­keit geehrt.

Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter WKO Gmun­den) und Bür­ger­meis­ter von Gmun­den Mag. Ste­fan Krapf nütz­ten die Gele­gen­heit und besuch­ten den Tag der offe­nen Tür.