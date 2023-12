Schwerer Verkehrsunfall auf Hausruckstraße bei Ungenach

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall, bei dem auch ein LKW betei­ligt war, hat sich Mitt­woch­nach­mit­tag auf der B143 Haus­ruck­stra­ße in Ungen­ach (Bezirk Vöck­la­bruck) ereig­net. Der Unfall pas­sier­te am Nach­mit­tag auf der B143 Haus­ruck­stra­ße in Ungen­ach. Ein LKW kol­li­dier­te ers­ten Mel­dun­gen nach offen­bar mit einem wei­te­ren Fahr­zeug. Die Ein­satz­kräf­te zwei­er Feu­er­weh­ren wur­den zu einem Unfall mit ein­ge­klemm­ter Per­son alar­miert. Der LKW wur­de schwer beschä­digt. Die B143 Haus­ruck­stra­ße war im Bereich der Unfall­stel­le zeit­wei­se gesperrt.