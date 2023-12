Silvesterknallerei-Warum verursachst Du mir Schmerzen?

Dies ist die schmerz­er­füll­te Fra­ge von Chel­sea, eine lie­bens­wür­di­ge 6‑jährige Hün­din, die in der Wildtierstation/Igelhof im Aurach­tal wohnt.

Die sor­gen­vol­len und ängst­li­chen Gedan­ken von Chelsea:

„Ich woh­ne seit 2018 in Reindl­mühl, das ist ein net­ter und beschau­li­cher Orts­teil von Alt­müns­ter, eine ruhi­ge und wohn­li­che Gegend. Zum Haus gehört viel Wie­se, Wald, immer viel Platz zum Her­um­tol­len. Mei­ne Mom, so nenn ich mei­ne Gabi, küm­mert sich sehr für­sorg­lich nicht nur um mich, son­dern auch für eine Viel­zahl an Tie­ren, die hier woh­nen und die schnell zu mei­nen Freun­den zäh­len. Dazu zäh­len Rehe, Hörn­chen, oder auch mal ein Fuchs und vie­les mehr — doch lei­der haben wir alle­samt schon tage­lang sehr viel Angst!

Sil­ves­ter naht!

Das bedeu­tet für mich und mei­nen Freun­den Schmer­zen, Stress und Todes­ängs­te, denn wir hal­ten das lau­te Knal­len der Böl­ler und Rake­ten nicht aus! Mei­ne Freun­de und ich wis­sen momen­tan nicht, wo wir uns ver­ste­cken könn­ten, der Lärm ist über­all. Wir wis­sen nicht wohin mit unse­rer Angst und den höl­li­schen Schmer­zen im Kopf. BIT­TE HELFT UNS!“

Die Sil­ves­ter­knal­le­rei kann für unse­re tie­ri­schen Freun­de eine Zeit vol­ler Angst und Schmerz bedeu­ten. Das lau­te Feu­er­werk kann Panik und Stress bei vie­len Tie­ren aus­lö­sen, von Haus­tie­ren bis zu Wild­tie­ren. Ihre emp­find­li­chen Ohren und ihre Unfä­hig­keit, die Ursa­che der Geräu­sche zu ver­ste­hen, machen sie anfäl­lig für enor­me Ängs­te und phy­si­sche Schmer­zen wäh­rend die­ser Fei­er­lich­kei­ten. Rück­sicht­nah­me und der Schutz unse­rer tie­ri­schen Mit­be­woh­ner soll­ten daher bei der Fei­er von Sil­ves­ter im Vor­der­grund stehen.

Mah­nen­de Wor­te von Gabi Kaar:

„Bit­te geben sie den Haus­tie­ren nie­mals Beru­hi­gungs­mit­tel, um die Angst und den Stress zu lin­dern, denn die­se ent­span­nen nur die Muskulatur!“

Dies ist ein wich­ti­ger Punkt: Beru­hi­gungs­mit­tel kön­nen die phy­si­schen Reak­tio­nen der Tie­re ver­ber­gen, aber die zugrun­de lie­gen­den Ängs­te und der Stress blei­ben bestehen. Es ist ent­schei­dend, bzw. die Ver­ant­wor­tung der Men­schen dafür Sor­ge tra­gen, den Tie­re kei­ner­lei Schmer­zen und Ängs­te zuzu­fü­gen und sogar auf die Knal­le­rei gänz­lich verzichten.

Chel­sea erzählt wei­ter: „Mei­ne Mom sagt immer, es ist bes­ser das Geld von Böl­lern, Rake­ten oder sons­ti­gem knal­len­dem Irr­sinn dem Tier­schutz zu spen­den. Dadurch ist es unse­rer Mom leich­ter mög­lich, uns in der Wild­tier­sta­ti­on lie­be­voll und für­sorg­lich zu betreu­en. In die­sem Sin­ne wün­schen wir allen unse­ren Tier­freun­den ein geseg­ne­tes Weih­nachts­fest und einen guten lei­sen Rutsch ins Neue Jahr.“

Groß ist immer wie­der die Freu­de über Spen­den, sei es finan­zi­el­ler, aber auch mate­ri­el­ler Art.

Raiff­ei­sen­bank Salz­kam­mer­gut: IBAN: AT52 3451 0000 0202 9320BIC

BIC: RZOOAT2L51