SOROPTIMIST CLUB TRAUNSEE UNTERSTÜTZT MINDESTPENSIONISTINNEN

Die Frau­en vom Sor­op­ti­mist Club Traun­see kämp­fen uner­müd­lich gegen die stark zuneh­men­de Gewalt an Frau­en und set­zen mit „Oran­ge the World — Stoppt Gewalt an Frau­en“ ein sicht­ba­res und star­kes Zeichen.

„Das Ungleich­ge­wicht zwi­schen Män­nern und Frau­en ist noch immer eines der größ­ten Pro­ble­me unse­rer Gesell­schaft”, so die Prä­si­den­tin der Sor­op­ti­mis­tin­nen, Dr. Andrea Harms. Allein in die­sem Jahr zählt Öster­reich bereits 26 Femi­zi­de. Eine mehr als erschre­cken­de Bilanz!

Der Sor­op­ti­mist Club Traun­see enga­giert sich tag­täg­lich für Frau­en, die es im Leben alles ande­re als leicht haben und auf Hil­fe von außen ange­wie­sen sind. Ein gutes Bei­spiel dafür sind die vie­len allein­ste­hen­den Min­dest­pen­sio­nis­tin­nen, die lei­der sehr oft in Ver­ges­sen­heit gera­ten und mit ihrer klei­nen Pen­si­on oft­mals an ihre Gren­zen stoßen.

Um genau die­sen Men­schen das Leben ein Stück weit lebens­wer­ter zu machen, hat sich der Gmund­ner Ser­vice­club etwas sehr Dan­kens­wer­tes ein­fal­len las­sen. Alle sozi­al benach­tei­lig­ten Per­so­nen der Traun­see­stadt erhal­ten eine „Geschenk­ta­sche“ im Wert von 80 Euro. Dar­in ent­hal­ten sind unter ande­rem 50-Euro-Gut­schei­ne vom Back­haus Hinterwirth.

Alle 64 anspruchs­be­rech­tig­ten Frau­en wer­den vom Sozi­al­amt ange­schrie­ben und kön­nen sich ihre „Geschenk­ta­sche“ direkt von der Bür­ger­ser­vice­stel­le abholen.

„Die enga­gier­ten Damen des Sor­op­ti­mist Club Traun­see haben gemein­sam mit dem Back­haus Hin­ter­wirth ein wahr­lich bemer­kens­wer­tes Pro­jekt initi­iert“, so der Bür­ger­meis­ter der Stadt Gmun­den, Ste­fan Krapf.