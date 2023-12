Spenden an Vereine werden ab 1. Jänner steuerlich leichter absetzbar

OÖVP-Salzkammergut: „Wir wollen Vereine als Gestalter unseres Zusammenlebens noch stärker unterstützen.“

„Jede und jeder Zwei­te im Bezirk Gmun­den enga­giert sich ehren­amt­lich für die Gesell­schaft. 2024 wer­den sie noch bes­ser unter­stützt, indem Spen­den an gemein­nüt­zi­ge Ver­ei­ne künf­tig viel leich­ter von der Steu­er absetz­bar sind. Ich appel­lie­re an unse­re Ver­ei­ne im Bezirk Gmun­den, sich ab Jän­ner in die Lis­te der spen­den­be­güns­tig­ten Ein­rich­tun­gen ein­tra­gen zu las­sen“, rät OÖVP-Bezirks­par­tei­ob­mann Rudolf Raf­fels­ber­ger den Ver­ei­nen im Bezirk.

Hin­ter­grund ist, dass mit 1. Jän­ner 2024 das Gemein­nüt­zig­keits­form­ge­setz in Kraft tritt. „Wir wol­len das Ehren­amt als Säu­le unse­res Zusam­men­le­bens noch stär­ker unter­stüt­zen. Mit der Aus­wei­tung der Spen­den­ab­setz­bar­keit auf alle gemein­nüt­zi­gen Ver­ei­ne ist der ÖVP in der Bun­des­re­gie­rung die größ­te Reform in die­sem Bereich seit Jahr­zehn­ten gelun­gen. Die Reform eröff­net die Chan­ce, dass künf­tig deut­lich mehr gespen­det und damit die ehren­amt­li­che Arbeit im Bezirk Gmun­den auf­ge­wer­tet wird“, so Raf­fels­ber­ger weiter.

Auch Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer nutzt die Gele­gen­heit, sich bei allen Ehren­amt­li­chen im Bezirk Gmun­den zu bedan­ken: „Unser Land wird getra­gen von unse­ren vie­len Ehren­amt­li­chen und Frei­wil­li­gen. Wir schät­zen das nicht nur, wir ver­su­chen alle Rah­men­be­din­gun­gen so zu set­zen, dass gutes ehren­amt­li­ches Arbei­ten gestal­tet wer­den kann. Denn die Kul­tur des Ehren­amts ermög­licht uns ein gutes Leben des Miteinanders.“

Um klei­ne Ver­ei­ne zu unter­stüt­zen, wird es künf­tig ein weit­ge­hend auto­ma­ti­sier­tes und ver­ein­fach­tes Ver­fah­ren über einen Steu­er­be­ra­ter geben. Für sie ent­fällt die jähr­li­che kos­ten­auf­wän­di­ge Prü­fungs­pflicht durch einen Wirt­schafts­prü­fer. Zudem wird der Zugang zur Spen­den­ab­setz­bar­keit erleich­tert, indem die Ein­tritts­frist bei Nach­weis der Gemein­nüt­zig­keit von drei Jah­ren auf ein Jahr ver­kürzt wird.