SV Daxner Immobilien Ebensee 1922-Famoser Jahresabschluss

Ein Groß­teil der 111 Kin­der und Jugend­li­chen (Bam­bi­nis bis U 15) fei­er­ten bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag Nach­mit­tag in sport­li­cher Art und Wei­se in den Hal­len des Schul­zen­trums am Pestalozziplatz.

Nach­wuchs­lei­ter Andi Spit­zer sen. kann sich jede Woche auf sein Betreu­er­team (1 Dame und 16 Her­ren, dar­un­ter vie­le jun­ge Kampf­mann­schafts- und 1b-Spie­ler!) ver­las­sen, wo vor allem all­täg­li­che Tugen­den (Freund­lich­keit, Ver­läss­lich­keit, Kame­rad­schaft, Inte­gra­ti­on…) „gelebt“ werden.

Abends (im Gh. Roi­ther­wirt) bedank­te sich Obmann Franz Wolfs­gru­ber beson­ders bei der „Nach­wuchs­ab­tei­lung“ für das gewal­ti­ge Enga­ge­ment, ohne das kein Sport­ver­ein über­le­ben kann. Begrü­ßen konn­te er unter den 90 anwe­sen­den Per­so­nen u.a. Frau Vizebgbm. Fran­zis­ka Zoh­ner – Kie­nes­ber­ger und GV San­dra Huber als Gemein­de­ver­tre­ter und Haupt­spon­sor Flo­ri­an Dax­ner. Kurz berich­te­te er über ver­schie­de­ne Akti­vi­tä­ten (Adap­tie­run­gen in der Kan­ti­ne, Erwei­te­rung der Wer­be­ban­den, diver­se Aus­bes­se­rungs­ar­bei­ten am / im Klub­ge­bäu­de, die bevor­ste­hen), erwähn­te die zahl­rei­chen Zuschauer:innen, die zu allen Heim­spie­len pil­gern aber auch aus­wärts ihre Mann­schaft tat­kräf­tig unter­stüt­zen und hob die posi­ti­ve Stim­mung her­vor, die im Ver­eins­all­tag herrscht. Mar­kus Par­zer über­rasch­te sodann mit dem Jah­res­rück­blick 2023 (mit „KI“ Unter­stüt­zung!) alle Anwe­sen­den. Bunt gemischt wur­den Film­se­quen­zen aus Trai­nings- und Spiel­be­trieb prä­sen­tiert, sta­tis­ti­sche Wer­te, Mann­schafts­fo­tos, Inter­views uvm. gezeigt. Die rasche gemein­sa­me Bewäl­ti­gung des Abstie­ges aus der 1. Kl. Süd und die Herbst­meis­ter­ti­tel der KM (in 13 Spie­len 10 Sie­ge, 3 Unent­schie­den) und der sehr jun­gen 1b-Elf (in 9 Spie­len 7 Sie­ge, 2 Unent­schie­den) in der 2.Kl. Süd stan­den im Vor­der­grund. Der Wie­der­auf­stieg ist natür­lich das Ziel, wobei alle wis­sen, wie bein­hart die 13 Früh­jahrs­run­den werden.

Zahl­rei­chen Per­so­nen wur­de für ihre lang­jäh­ri­ge Ver­eins­mit­glied­schaft (15, 25, 40, 50 und 60 Jah­re) mit Urkun­den und Ehren­zei­chen gedankt. Kurzan­spra­chen der Gäs­te run­de­ten den offi­zi­el­len Teil ab, das „Ser­vice­team“ des Roi­ther­wirt ver­sorg­te alle mit Speis‘ und Trank (ein­fach toll!);

das Jahr 2024 kann für den SV Dax­ner Immo­bi­li­en Eben­see kom­men, es wird sicher erfolg­reich sein.